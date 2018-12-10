GÜNCELLEME - Maltepe'de fabrika yangını

İSTANBUL (AA) - Maltepe'de plastik fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı.



Alınan bilgilere göre, Büyükbakkalköy Kaşif Sokak'ta plastik enjeksiyon üreten 3 katlı fabrikada sebebi henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm fabrikayı sardı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Yangın sırasında fabrikada kimsenin bulunmadığı öğrenildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından yangın kontrol altına alındı. Ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Maltepe Büyükbakkalköy Mahallesi, Kaşif Sokak üzerindeki 3 bin 500 metrekare büyüklüğünde 3 katlı plastik fabrikasında yangın çıktığı bildirildi.

Yangına Büyükbakkalköy, Yakacık, Maltepe, Kayışdağı, Sultanbeyli, Kadıköy, Pendik, Ümraniye, Kurtköy, Kartal, Tuzla, Seyrantepe, Yenidoğan, Üsküdar, Şişli ve Dudullu itfaiye ekiplerinin 48 araç, 96 personelle müdahale ettiği kaydedildi.