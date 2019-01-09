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GÜNCELLEME - Malkara otogarında kalorifer kazanı patladı

Bir kişi olay yerinde, bir kişi de kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi YARALININ HAYATINI KAYBETMESİ VE AYRINTILAR EKLENDİ

09 Ocak 2019 Çarşamba 15:46
GÜNCELLEME - Malkara otogarında kalorifer kazanı patladı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Malkara ilçesi otogarında kalorifer kazanının patlaması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

Malkara otogarının kazan dairesinde patlama meydana geldiği ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, ambulans ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Buhar basıncı nedeniyle meydana geldiği ifade edilen patlama sonucu Güven Turan (28) hayatını kaybetti.

Nihat Alakara (30) ise ağır yaralı olarak Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Malkara Kaymakamı Erhan Karahan bölgede incelemede bulundu.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcısı Güngör Karakoç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hastaneye kaldırılan ağır yaralı Alakara'nın da vefat ettiğini söyledi.












Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 09 Ocak 2019 Çarşamba 15:46
  1. Malkara
  2. patlama
  3. Tekirdağ

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