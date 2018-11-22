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GÜNCELLEME - Malatya'da yolcu midibüsü devrildi: 6 ölü, 16 yaralı

Darende ilçesinde midibüsün devrilmesi sonucu 6 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi yaralandı- Yaralılardan durumu ağır olan ve ambulansta kalpleri duran 3 kişi, sağlık görevlilerinin gayretiyle hayata döndürüldüÖLÜ VE YARALI SAYISI GÜNCELLENDİ, DETAYLAR EKLENDİ

22 Kasım 2018 Perşembe 12:47
GÜNCELLEME - Malatya'da yolcu midibüsü devrildi: 6 ölü, 16 yaralı

MALATYA (AA) - Malatya'nın Darende ilçesinde midibüsün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 6 kişi yaşamını yitirdi, 16 kişi yaralandı.

Cevdet Aysel idaresindeki 34 AFA 667 plakalı midibüs, Darende-Malatya kara yolu Bağlarbaşı mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada, Nesrin, Cuma, Zeynep ve Derya Alptekin, Gültaze Karaca ile Mesut Akgün hayatını kaybetti.

Sürücü ile Sevim, Gül, Mustafa, Zeytun, Burhan, Seyfettin, Ezgisu, Cerennaz ve Ege Alptekin, Okay ve Songül Yılmaz, Zeynep Erkaya, Mehmet Özbey, Aydın Kara ve Sevim Topay yaralandı.

Olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve AFAD ekibi ile UMKE görevlileri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla kaldırıldıkları Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi ile Turgut Özal Tıp Merkezinde tedavi altına alındı.

Yaralılardan durumu ağır olan Mustafa ve Ezgisu Alptekin ile Sevim Topay'ın, ambulansta kalplerinin durduğu, sağlık görevlilerin gayretiyle hayata döndürüldükleri belirtildi.

Kaza nedeniyle trafiğe kapanan D-300 kara yolu, aracın çekici yardımıyla kaldırılması sonucu yeniden ulaşıma açıldı.

Darende Belediye Başkanı Süleyman Eser ve AK Parti Darende İlçe Başkanı Süleyman Şimşek olay yerine giderek yetkililerden bilgi aldı. Eser ve Şimşek, daha sonra Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesine geçerek, kazada ölenlerin yakınlarına başsağlığı diledi.

Öte yandan, kazanın, İstanbul'da hayatını kaybeden Şerife Alptekin'in cenazesini defin için yakınlarının midibüsle Malatya'ya getirdikleri sırada meydana geldiği ve olay yerinde ölenlerin kayıtları arasına yanlışlıkla Alptekin'in bilgilerinin de dahil edildiği öğrenildi.



Haber Tarihi: 22 Kasım 2018 Perşembe 12:47
  1. Darende
  2. Malatya
  3. trafik kazası
  4. Yolcu midibüsü

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