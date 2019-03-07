GÜNCELLEME - Malatya'da apartmanda doğal gaz patlaması: 1 ölü, 3 yaralı RÖPORTAJ EKLENDİ

MALATYA (AA) - Malatya'da apartmanın 3. katında doğal gaz sıkışması sonucu meydana gelen patlamada aynı aileden bir kişi öldü, üç kişi yaralandı. Merkez Yeşilyurt ilçesine bağlı İnönü Mahallesi Çamlıbel Sokak'ta bulunan apartmanın 3'üncü katında gaz sıkışması nedeniyle patlama meydana geldi.

Patlamada 75 yaşındaki Fatma Koç hayatını kaybetti, evde bulunan Kamil (42), eşi Selda (37) ve çocukları Berrin Koç (9) yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Patlamanın ardından çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Apartmanın bitişiğindeki binanın sakinlerinden Mehmet Kanar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, evlerinin patlamanın yaşandığı daireyle aynı katta bulunduğunu söyledi. Sabah patlama sesiyle uyandıklarını belirten Kanar, "Komşumuz Kamil ağabey patlamanın ardından eşini ve çocuğunu dışarı çıkardı. Yatalak annesi var. Annesinin bulunduğu salonda yangın çıkmış. Annesini dışarı çıkaramadık, o vefat etti. Evin salon kısmında patlama oldu, en çok hasar orada var." diye konuştu.

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