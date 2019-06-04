GÜNCELLEME - Lübnan'ın Trablus kentindeki çatışmada 4 güvenlik görevlisi öldü ÖLÜ SAYISI GÜNCELLENDİ, DETAY EKLENDİ

BEYRUT (AA) - Lübnan'ın kuzeyindeki Trablus kentinde çıkan silahlı çatışmada 4 güvenlik gücü hayatını kaybetti. Lübnan ordusundan yapılan açıklamaya göre, Trablus'taki Lübnan Bank şubesi, iç güvenlik güçleri ve orduya ait bir askeri araca, terörist Abdurrahman Mebsut tarafından ateş açıldı. Güvenlik güçlerinin, kaçan saldırganı takibinin ardından çıkan çatışmada, biri subay güvenlik güçlerinden 4 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Söz konusu saldırganın daha sonra üzerindeki bombayı patlattığı kaydedildi. Lübnan medyasında, teröristin bir süre Suriye'de terör örgütü DEAŞ saflarında bulunduğu, ardından Lübnan'a döndüğü yönünde haberler yer aldı.

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