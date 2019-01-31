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GÜNCELLEME - Lübnan'da yeni hükümet kuruldu

Başbakan Saad Hariri'nin yaklaşık 9 aylık sürecin ardından kurduğu yeni hükümet Cumhurbaşkanı Mişel Avn tarafından onaylandı- Hükümeti kurma sürecinin uzamasından dolayı özür dileyen Başbakan Hariri, Lübnan'ın 2019 fotoğrafını oluşturan bir hükümet kurduklarını söylediHARİRİ'NİN AÇIKLAMASI VE KABİNEDEKİ DAĞILIM EKLENDİ

31 Ocak 2019 Perşembe 22:49
GÜNCELLEME - Lübnan'da yeni hükümet kuruldu

BEYRUT (AA) - Lübnan'da yaklaşık 9 ay süren çalışmaların ardından yeni hükümet kuruldu.

Lübnan'da 6 Mayıs 2018'de yapılan genel seçimler sonrasında yeni hükümeti kurmakla görevlendirilen Başbakan Saad Hariri, kabine listesini sunmak için akşam saatlerinde Baabda Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na çıktı.

Hariri'nin ardından Meclis Başkanı Nebih Berri'nin de Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na ulaşmasıyla üçlü görüşme gerçekleştirildi.

Müstakbel Hareketi lideri Saad Hariri başbakanlığında kurulan yeni hükümet, Cumhurbaşkanı Mişel Avn'ın onayından sonra açıklandı.

Bakanlar Kurulu Sekreteri Fuad Filfil, Baabda Sarayı'nda düzenlediği basın toplantısında, Cumhurbaşkanı Avn ve Başbakan Hariri tarafından imzalanan yeni hükümetin 30 üyesini duyurdu.

- Hariri sürecin uzamasından dolayı özür diledi

Başbakan Hariri de düzenlediği basın toplantısında, hükümeti kurma sürecinin beklenenden uzun sürdüğünü belirtti ve bundan dolayı Lübnan halkından özür diledi.

Lübnan'ın 2019 fotoğrafını oluşturan bir hükümet kurduklarını ifade eden Hariri, sosyal ve ekonomik zorluklarla karşı karşıya olduklarını, dolayısıyla bakanlar kurulu olarak dayanışma içinde çalışacaklarını kaydetti.

Hükümetin eylem planının ertelemelere dayanıklı olamayacağını söyleyen Hariri, kabine üyeleri arasındaki iş birliğinin önemine vurgu yaptı.

Hariri, kabinenin oluşturulmasına katkı sunan Cumhurbaşkanı Mişel Avn ve siyasi güçlere teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Mişel Avn'ın partisi Özgür Yurtsever Hareketi'nin 9 bakanla en çok temsiliyet gösterdiği yeni kabinede, Başbakan Hariri liderliğindeki Müstakbel Hareketi'nden 6 isim yer aldı.

Hükümette, Hristiyan Lübnan Güçleri Partisi 4, Şii Hizbullah ve Emel Hareketi 3'er, Dürzi lider Velid Canbolat'ın İlerlemeci Sosyalist Partisi 2, Ermeni Taşnak Partisi, Hristiyan Marada Partisi ve Sünni bağımsız vekiller de birer bakanla temsil ediliyor.

Lübnan'da siyasi güçler arasındaki anlaşmazlıklar nedeniyle yeni hükümetin kurulması yaklaşık 9 ay aldı.

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Haber Tarihi: 31 Ocak 2019 Perşembe 22:49
  1. Lübnan
  2. Saad el-Hariri
  3. yeni hükümeti

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