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GÜNCELLEME - Londra'da çevrecilerin işgal eylemi

Polis, kentin işlek noktalarını işgal eden çevreci Extinction Rebellion grubundan 209 kişiyi gözaltına aldıGÖZALTI SAYISI GÜNCELLENDİ, AYRINTI EKLENDİ

16 Nisan 2019 Salı 23:23
GÜNCELLEME - Londra'da çevrecilerin işgal eylemi

LONDRA (AA) - Londra’nın işlek noktalarını işgal eden çevreci kampanya grubu Extinction Rebellion’a yönelik polis müdahalelerinde 209 kişi gözaltına alındı.  

İngiliz polisinden yapılan açıklamada, Londra’da dün bir köprü, bir meydan ile üç kavşağı işgal ederek trafiğe kapatan eylemcilerden 209’unun gözaltına alındığı bildirildi.

Polis açıklamasının ardından Londra’nın Oxford Circus mevkisinde de çok sayıda gözaltı işlemi yapıldı. 

Polis dün gece eylemcileri tek bir noktada toplanmaya ve eylemlerini orada sürdürmeye çağırmış, bu çağrıya uymayanları gözaltına almaya başlamıştı. 

Gözaltılara rağmen grubun diğer üyeleri, kentin farklı noktalarında eylemlerine bugün de devam etti. 

İngiliz polis teşkilatı Scotland Yard, eylemler nedeniyle 55 belediye otobüsü güzergahının değiştirildiğini ve 500 binden fazla kişinin günlük hayatının olumsuz etkilendiğini açıkladı.

Öte yandan, Extinction Rebellion grubu yarın Londra metrosunda eylem yapacağını duyurdu.

- Hedefleri cuma gününe kadar işgal

Londra'da çevreci protestocular, hükümetin iklim değişikliğiyle mücadele konusunda daha fazla çaba göstermesi için 5 gün boyunca işgal eylemi yapacaklarını açıklamıştı. 

Eylemciler dün Londra'nın en işlek noktalarından Marble Arch, Oxford Circus, Piccadilly Circus ve Waterloo Köprüsü ile İngiliz parlamentosunun önündeki Parlamento Meydanı'nı işgal edip trafiğe kapatmıştı. 

Kasımda protestocuların, Londra merkezindeki 5 köprüyü işgal ettiği benzer bir eylemde 85 kişi gözaltına alınmıştı. 

Extinction Rebellion önceki hafta da İngiliz parlamentosunun alt kanadı Avam Kamarasındaki bir oturumda çıplak protesto eylemi gerçekleştirmiş, olayda 8 kişi göz altına alınmıştı.  

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Haber Tarihi: 16 Nisan 2019 Salı 23:23
  1. Extinction Rebellion
  2. İngiltere
  3. Londra
  4. Oxford Circus
  5. Scotland Yard

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