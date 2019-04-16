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GÜNCELLEME- Londra'da çevrecilerin işgal eylemi

Polis, kentin işlek noktalarını işgal eden çevreci Extinction Rebellion grubundan 122 kişiyi gözaltına alındıGÖZALTI SAYISI GÜNCELLENDİ AYRINTI EKLENDİ

16 Nisan 2019 Salı 18:58
GÜNCELLEME- Londra'da çevrecilerin işgal eylemi

LONDRA (AA) - Londra’nın işlek noktalarını işgal eden çevreci kampanya grubu Extinction Rebellion’a yönelik polis müdahalelerinde 122 kişi gözaltına alındı.

İngiliz polisinden yapılan açıklamada, Londra’da dün bir köprü, bir meydan ile üç kavşağı işgal ederek trafiğe kapatan eylemcilerden 122’sinin gözaltına alındığı kaydedildi.

Polis dün gece eylemcileri tek bir noktada toplanmaya ve eylemlerini orada sürdürmeye çağırmış, bu çağrıya uymayanları gözaltına almaya başlamıştı.

Gözaltılara rağmen grubun diğer üyelerinin kentin farklı noktalarında eylemlerine bugün de devam etti.

İngiliz polis teşkilatı Scotland Yard, eylemler nedeniyle 55 belediye otobüsü güzergahının değiştirildiğini ve 500 binden fazla kişinin günlük hayatının olumsuz etkilendiğini açıkladı.

- Hedefleri cuma gününe kadar işgal

Londra'da çevreci protestocular, hükümetin iklim değişikliğiyle mücadele konusunda daha fazla çaba göstermesi için 5 gün boyunca işgal eylemi yapacaklarını açıklamıştı.

Eylemciler dün Londra'nın en işlek noktalarından Marble Arch, Oxford Circus, Piccadilly Circus ve Waterloo Köprüsü ile İngiliz parlamentosunun önündeki Parlamento Meydanı'nı işgal edip trafiğe kapatmıştı.

Kasımda protestocuların, Londra merkezindeki 5 köprüyü işgal ettiği benzer bir eylemde 85 kişi gözaltına alınmıştı.

Extinction Rebellion önceki hafta da İngiliz parlamentosunun alt kanadı Avam Kamarasındaki bir oturumda çıplak protesto eylemi gerçekleştirmiş, olayda 8 kişi gözaltına alınmıştı.




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Haber Tarihi: 16 Nisan 2019 Salı 18:58
  1. Extinction Rebellion
  2. İngiltere
  3. Londra
  4. Scotland Yard

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