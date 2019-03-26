GÜNCELLEME - Kuzey Ege'de düzensiz göçmenleri taşıyan tekne battı: 4 ölü Yasa dışı yollarla Yunanistan Midilli Adası'na geçmeye çalışan 15 düzensiz göçmenin bulunduğu fiber tekne Ayvacık açıklarında battı- Olayın ardından 3 kadın ve 1 bebeğin cesetlerine ulaşıldı, kurtarılan 11 düzensiz göçmen hastaneye kaldırıldıSAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞININ AÇIKLAMASI EKLENDİ, KURTARILAN KİŞİ SAYISI GÜNCELLENDİ

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında yasa dışı yollarla Yunanistan Midilli Adası'na geçmeye çalışan düzensiz göçmenleri taşıyan fiber teknenin batması sonucu 3 kadın ve 1 bebek öldü. Midilli Adası'na geçmek isteyen bir grup düzensiz göçmen, Ayvacık'ın Kadırga Burnu mevkisinden Ege Denizi'ne açıldı. İran ve Afganistan uyruklu düzensiz göçmenleri taşıyan fiber tekne bir süre sonra henüz belirlenemeyen nedenle battı. Bölgede devriye görevini yürüten sahil güvenlik ekipleri durumu fark ederek müdahalede bulundu. Teknede bulunan düzensiz göçmenlerden 3'ü kadın, 1'i bebek 4'ünün cesetlerine ulaşıldı. Kurtarılan 11 kişi ise Ayvacık ile Balıkesir'in Edremit ilçesindeki hastanelere kaldırıldı. Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamada, gece saatlerinde Behramkale güneyi 1,7 deniz mili mesafede, düzensiz göçmenlerin bulunduğu bir fiber teknenin battığının tespit edildiği belirtildi. Bunun üzerine bölgeye kısa sürede 5 sahil güvenlik botu ve bir helikopter sevk edildiği aktarılan açıklamada, 11 kişinin kurtarıldığı, 3 kadın ve 1 bebeğin cesetlerinin denizden alındığı ifade edildi. Açıklamada, kurtarılan göçmenlerden alınan ilk ifadelerden, teknede 15 kişinin bulunduğunun öğrenilmesi üzerine arama kurtarma faaliyetlerine son verildiği duyuruldu.

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