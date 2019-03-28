GÜNCELLEME - Kütahya'da genç kızın darbedildiği iddiası Sosyal medyada yayımlanan görüntüler üzerine savcılık tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, hakkında dedikodu çıkardığı iddiasıyla bir genç kızı darbettiği öne sürülen şüpheli ile iki arkadaşı gözaltına alındıADLİ SÜREÇ EKLENDİ

KÜTAHYA (AA) - Kütahya'da bir genç kızı darbettikleri öne sürülen 3 kız gözaltına alındı. Kütahya Cumhuriyet Başsavcılığı, Tavşanlı ilçesinden kent merkezine gelen S.A'nın (16), kendisi hakkında dedikodu yaptığı iddiasıyla S.K. ile arkadaşları S.Y. ve H.S. tarafından darbedilmesine ilişkin sosyal medyada yayımlanan görüntüler üzerine soruşturma başlattı. İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesi ekipleri, Vefa Mahallesi'nde 21 Mart'ta demir yolu yakınında yaşandığı öne sürülen darp olayıyla ilgili şüpheliler S.K, S.Y. ve H.S'yi yakaladı. Gözaltına alınan ve yaşları 18'den küçük olan 3 kız, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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