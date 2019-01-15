GÜNCELLEME - Kuşadası'nda göçmenlerin bulunduğu lastik bot su aldı

AYDIN (AA) - Aydın'ın Kuşadası ilçesinde botları su alan 46 düzensiz göçmen kurtarıldı, bir çocuğun cesedine ulaşıldı.

Alınan bilgiye göre, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Kuşadası'nda yaklaşık 5 mil açıkta düzensiz göçmenlerin bulunduğu botun su aldığı ihbarı üzerine bölgeye 3 Salih Güvenlik botu ve 1 Sahil Güvenlik helikopteri yönlendirdi.

Ekipler, su alan ve yarı batık haldeki plastik bottaki 46 düzensiz göçmeni kurtardı, 4 yaşındaki bir kız çocuğunun da cesedine ulaştı.

Aralarında çocukların da bulunduğu kurtarılan düzensiz göçmenler, Kuşadası Devlet Hastanesi'ne getirildi.



- Sahil Güvenlik Komutanlığı açıklaması

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamada, su alan lastik bottaki düzensiz göçmenlerin kurtarıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Sahil Güvenlik helikopteri tarafından saat 05.30'da tespit edilen yarı batık haldeki göçmen botunda bulunan 46 düzensiz göçmen sağ olarak kurtarılmış ve bir düzensiz göçmenin cansız bedeni denizden alınmıştır. Kurtarılan göçmenlerden alınan ilk ifadelere göre kayıp olmadığı öğrenilmiş olup ihtiyati olarak bölgede arama kurtarma faaliyetlerine devam edilmektedir." denildi.