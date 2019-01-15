0553 313 94 23

GÜNCELLEME - Kuşadası'nda göçmenlerin bulunduğu lastik bot su aldı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde botları su alan 46 düzensiz göçmen kurtarıldı, bir çocuğun cesedine ulaşıldı - Sahil Güvenlik Komutanlığı: - "Kurtarılan göçmenlerden alınan ilk ifadelere göre kayıp olmadığı öğrenilmiş olup ihtiyati olarak bölgede arama kurtarma faaliyetlerine devam edilmektedir"SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI AÇIKLAMASI VE DETAYLAR EKLENDİ

15 Ocak 2019 Salı 10:26
GÜNCELLEME - Kuşadası'nda göçmenlerin bulunduğu lastik bot su aldı

AYDIN (AA) - Aydın'ın Kuşadası ilçesinde botları su alan 46 düzensiz göçmen kurtarıldı, bir çocuğun cesedine ulaşıldı.

Alınan bilgiye göre, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Kuşadası'nda yaklaşık 5 mil açıkta düzensiz göçmenlerin bulunduğu botun su aldığı ihbarı üzerine bölgeye 3 Salih Güvenlik botu ve 1 Sahil Güvenlik helikopteri yönlendirdi.

Ekipler, su alan ve yarı batık haldeki plastik bottaki 46 düzensiz göçmeni kurtardı, 4 yaşındaki bir kız çocuğunun da cesedine ulaştı.

Aralarında çocukların da bulunduğu kurtarılan düzensiz göçmenler, Kuşadası Devlet Hastanesi'ne getirildi.

- Sahil Güvenlik Komutanlığı açıklaması

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamada, su alan lastik bottaki düzensiz göçmenlerin kurtarıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Sahil Güvenlik helikopteri tarafından saat 05.30'da tespit edilen yarı batık haldeki göçmen botunda bulunan 46 düzensiz göçmen sağ olarak kurtarılmış ve bir düzensiz göçmenin cansız bedeni denizden alınmıştır. Kurtarılan göçmenlerden alınan ilk ifadelere göre kayıp olmadığı öğrenilmiş olup ihtiyati olarak bölgede arama kurtarma faaliyetlerine devam edilmektedir." denildi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 15 Ocak 2019 Salı 10:26
  1. düzensiz göçmen
  2. Kurtarma
  3. Kuşadası
  4. Sahil Güvenlik

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İş gücü istatistikleri (2)
    1. İş gücü istatistikleri (2)
    2. GÜNCELLEME - Kuşadası'nda göçmenlerin..
    3. Her haliyle örnek hizmetiyle öncü
    4. Trabzonspor'un kupadaki rakibi..
    5. FETÖ'nün mahrem yapılanmasına operasyon
    6. Sabiha Gökçen'in yolcu sayısı 2018'de..
    7. Cumhuriyet’teki ‘fahişeliğe’ tepki
    8. Süleyman Soylu'dan polis merkezine..
    9. Gram altın 227 lira seviyelerinde
    10. Bir tane itirafçı yok, olanı da içeri..
    11. Kuşatma altında Filistin Tiyatrosu
    12. Zarar verilen ve çalınan Osmanlı mezar..
    13. Eşini bıçaklayıp, 5 aylık bebeğini..
    14. İş gücü istatistikleri (1)
    15. Adana'da dolandırıcılık iddiası
    16. Medipol Başakşehir'in konuğu Hatayspor
    17. Zeytinburnu'ndaki cinayet
    18. Piyasa güne artı rezervle başladı
    19. İşsizlik rakamları açıklandı
    20. "Tuzak hazırlıyor!"
    Cumhuriyet tarihinin en büyüğü! 80 bin asker emir bekliyor
    Cumhuriyet tarihinin en büyüğü! 80 bin asker emir bekliyor
    Din karşıtı din öğretmeni niçin korunuyor?
    Din karşıtı din öğretmeni niçin korunuyor?
    Ortalığı karıştıracak savaş iddiası! Pentagon gizleyemedi
    Ortalığı karıştıracak savaş iddiası! Pentagon gizleyemedi
    Trump'tan küstah tehdit: Türkiye'yi yıkıma uğratırız!
    Trump'tan küstah tehdit: Türkiye'yi yıkıma uğratırız!
    CHP'den Trump'ın tehdidine destek!
    CHP'den Trump'ın tehdidine destek!

    Günün Karikatürü

    15 Ocak 2019
    Türkiye'den Trump’ın tehdidine jet cevap: Ölümcül bir hata!
    Türkiye'den Trump’ın tehdidine jet cevap: Ölümcül bir hata!
    Çağlar Cilara'dan TV5'e gol! İslam ve aile düşmanı feminist avukatı davet ettiler
    Çağlar Cilara'dan TV5'e gol! İslam ve aile düşmanı feminist avukatı davet ettiler