GÜNCELLEME - Kosova ordusunun kurulmasını öngören yasa tasarıları onaylandı

PRİŞTİNE (AA) - Kosova Güvenlik Gücünün (FSK) orduya dönüştürülmesini öngören yasa tasarıları Kosova Meclisinde kabul edildi.



Mecliste yapılan oturumda milletvekilleri, FSK'nin işleyişi, hizmet şartları ve mevcut FSK Bakanlığının Savunma Bakanlığına dönüştürülmesini düzenleyen üç yasa tasarısı için oy kullandı.



120 milletvekilinin bulunduğu Kosova Meclisindeki oturuma, Sırp milletvekilleri katılmazken, 107 milletvekili hazır bulundu.

Oturuma, Cumhurbaşkanı Haşim Thaçi, Başbakan Ramush Haradinaj, FSK Komutanı Korgeneral Rrahman Rama ile FSK mensupları da katıldı.



FSK Bakanlığının Savunma Bakanlığına dönüştürülmesini düzenleyen yasa tasarısı ile FSK'nin işleyişi ile ilgili yasa tasarısı 106'şar, FSK'nin hizmet şartlarına dair yasa tasarısı da 105 oyla mecliste onaylandı.

Kosova Cumhurbaşkanı Thaçi'nin de imzalamasının ardından FSK resmen Kosova ordusuna dönüşecek.

Görev kapsamı, Kosova içinde sivil koruma operasyonlarına katılmak, doğal afet ve acil durumlarda müdahalede bulunmak ve Kosova ile yurt dışında operasyonlara katılmak olan FSK, yasal süreçlerin tamamlanmasının ardından tam manasıyla bir orduya dönüşecek.

- "Kosova ordusu ülkeninin onuru"

Kosova Cumhurbaşkanı Thaçi, yasa tasarılarının meclisten geçmesinin ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kosova ordusunun ülkenin onuru, güvenliği ve refahı olduğunu ifade etti.

Çok zahmetli 20 yıllık bir sürecin ardından devlet kurma sürecini sonuçlandırdıklarını kaydeden Thaçi, "Kosova Meclisi, mutlak çoğunlukla ve siyasi farklılıklara rağmen Kosova ordusunun kurulmasını öngören yasa paketini onayladı. Toplum ve devlet olarak halkımızın ve ülkemizin çıkarlarını savunmak için cesur ve sorumlu olduğumuzu, birlikte durmayı bildiğimizi kanıtladık. Kosova ordusu ile savunma bakanlığının kurulması, yıl sonu tatilleri için en iyi hediyedir." değerlendirmesinde bulundu.

Kosova Meclis Başkanı Kadri Veseli ise Kosova için yeni bir dönemin başladığını vurgulayarak, "Bu andan itibaren resmen Kosova ordusuna sahibiz. Genel kurul salonunda askeri öğrenciler de bulunuyor. Bu andan itibaren onlar Kosova'nın birer askeridir. Kosova'yı ve askerleri tebrik ediyorum." dedi.

ABD'nin Priştine Büyükelçiliği de Kosova'nın egemenlik hakkı olan FSK'nın kademeli olarak dönüşümüne desteğini yineledi.

Büyükelçilik açıklamasında, Kosova ile Sırbistan'a gerilimi düşürmek ve diyalogda ilerleme katetmek için şartların oluşturulması çağrısında bulunularak "Kosova ve bölge barışı, istikrarı ve refahını artıracak, her iki taraf için olumlu bir anlaşmaya varma hedefi, ABD için de en önemli önceliği temsil etmektedir." ifadesi kullanıldı.

Kosova hükümeti, 13 Eylül'de FSK'nin orduya dönüşümünü öngören üç yasa tasarısını meclise sunmuştu. Meclisteki ilk okuma 18 Ekim'de gerçeklemiş, yasa tasarıları milletvekilleri tarafından desteklenmişti.