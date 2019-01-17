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GÜNCELLEME - Köpek dövüştürme görüntüsüne soruşturma

Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada yayımlanan köpek dövüştürme görüntüsüyle ilgili soruşturma başlattı- Gözaltına alınan şüpheliye idari para cezası uygulandıŞÜPHELİNİN KİMLİĞİ, GÖZALTINA ALINDIĞI BİLGİSİ VE DETAYLAR EKLENDİ

17 Ocak 2019 Perşembe 23:41
GÜNCELLEME - Köpek dövüştürme görüntüsüne soruşturma

NİĞDE (AA) - Niğde'de, sosyal medyada yayımlanan köpek dövüştürme görüntüsüyle ilgili başlatılan soruşturma çerçevesinde, görüntüyü yayımlayan şüpheliye idari para cezası kesildi.

Alınan bilgiye göre, bazı hayvanseverler, Niğde'de çekildiği iddia edilen köpek dövüşü görüntülerinin sosyal medyada yayımlanması üzerine şikayette bulundu.

Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı da ihbarlar nedeniyle soruşturma başlatarak, kolluk birimlerine gerekli talimatları verdi.

Jandarma ekipleri, görüntüyü Kömürcü köyünde çobanlık yapan 19 yaşındaki B.D'nin çektiğini ve köpeklerine bir tilkiyi öldürttüğünü tespit etti.

Gözaltına alınarak Yeşilgölcük Jandarma Karakolu'na getirilen B.D'ye, Hayvan Koruma Kanunu'na muhalefetten 250 lira idari para cezası uygulandı.

Şüpheli hakkında ayrıca Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğüne bağlı yetkililerinin de gerekli işlemleri yapacağı öğrenildi.

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Haber Tarihi: 17 Ocak 2019 Perşembe 23:41
  1. köpek dövüştürme
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