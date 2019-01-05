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GÜNCELLEME - Konya'da uyuşturucu operasyonu

Gözaltına alınan 6 zanlı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldıADLİ SÜREÇ EKLENDİ

05 Ocak 2019 Cumartesi 20:15
GÜNCELLEME - Konya'da uyuşturucu operasyonu

KONYA (AA) - Konya'nın Ereğli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 zanlı, mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Orhaniye Mahallesi'nde bir grubun uyuşturucu hap satışı yapacağı bilgisi üzerine harekete geçti.

Ekipler, takibe aldıkları S.K. (19), M.Ş.T. (34), S.K. (20), G.G. (19), M.Ç. (19) ve O.Y.B'yi (18) gözaltına aldı.

Şüphelilerin üzeri ve evlerindeki aramada, bir miktar esrar, kenevir tohumu, 845 uyuşturucu hap, 2'si kurusıkı 3 tabanca, 3 av tüfeği, 96 fişek ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 3 bin 395 lira ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan zanlılar, sağlık kontrolünün ardından adliyeye getirildi.

Mahkemeye sevk edilen 6 zanlı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Haber Tarihi: 05 Ocak 2019 Cumartesi 20:15
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