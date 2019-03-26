GÜNCELLEME - Konya'da trafik kazası: 2 ölü, 11 yaralı Yolcu minibüsü ile kamyonun çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı AYRINTILAR EKLENDİ

KONYA (AA) - Konya'da yolcu minibüsü ile kamyonun çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 11 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre Seyit Ali Kocabaş yönetimindeki 42 BEF 70 plakalı yolcu minibüsü, Beyşehir-Konya karayolunun 30. kilometresinde İbrahim Gökçebay'ın idaresindeki 32 LA 796 plakalı kamyonla çarpıştı. Kazada minibüste bulunan Selvinaz Duman (70) ve Mevlüt Karasakal (34) hayatını kaybetti. Minibüste sıkışan yaralılar, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yaralanan 11 kişi ambulanslarla Konya kent merkezi ve Beyşehir'deki hastanelere kaldırıldı. Olay yerine gelen bazı kazazede yakınları sinir krizi geçirdi.



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