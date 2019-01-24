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GÜNCELLEME - Konya'da PTT binasında patlama: 1 yaralı

Mevlana Posta İşletme Merkezi'nin kargo bölümünde meydana gelen patlamada bir kişi yaralandı- Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak: - "Koli içindeki güç kaynağı patlamış. Çevresindeki kozmetik ürünler alev almış. Bunun sonucunda da bir kişi hafif yaralanmıştır" YARALI SAYISI VE VALİNİN AÇIKLAMASI EKLENDİ

24 Ocak 2019 Perşembe 10:00
GÜNCELLEME - Konya'da PTT binasında patlama: 1 yaralı

KONYA (AA) - Konya'da PTT'ye ait binanın kargo bölümünde meydana gelen patlamada bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Karatay ilçesi Adana çevre yolunda bulunan PTT Mevlana Posta İşletme Merkezi'nin kargo bölümünde patlama meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Binada çıkan küçük çaplı yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yaralanan bir kişi 112 Acil Servis ekibince hastaneye kaldırıldı.

Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Koli içindeki güç kaynağı patlamış. Çevresindeki kozmetik ürünler alev almış. Bunun sonucunda da bir kişi hafif yaralanmıştır." dedi.

Vali Toprak, olay yerindeki incelemelerin sürdüğünü bildirdi.

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Haber Tarihi: 24 Ocak 2019 Perşembe 10:00
  1. Konya
  2. patlama

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