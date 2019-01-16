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GÜNCELLEME - Konya'da otomobil tırla çarpıştı: 4 ölü, 2 yaralı

Otomobilin sürücüsü ile eşi, oğlu ve babası hayatını kaybettiÖLEN VE YARALANANLARIN İSİMLERİ İLE AYRINTILAR EKLENDİ

16 Ocak 2019 Çarşamba 23:40
GÜNCELLEME - Konya'da otomobil tırla çarpıştı: 4 ölü, 2 yaralı

KONYA (AA) - Konya'da tırla çarpışan otomobildeki aynı aileden 4 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre Murtaza Kılçık (39) idaresindeki 38 YV 979 plakalı otomobil, Karapınar-Konya kara yolunun 15. kilometresinde, aynı yönde seyreden Orhan T. (55) yönetimindeki 33 DES 53 plakalı tırla çarpıştı.

Kazada otomobil sürücüsü Murtaza Kılçık ile araçta bulunan eşi Naile (36), oğlu Mert (8) ve babası Mehmet Emin Kılçık (67) olay yerinde hayatını kaybetti.

Sürücü Kılçık'ın yaralanan oğlu Emin Can Kılçık (14) ile baldızı Elif Dalkıran (21) ambulanslarla kaldırıldıkları Karapınar ve Konya kent merkezindeki hastanelerde tedavi altına alındı.

Emin Can Kılçık'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Otomobilde sıkışan cenazeler, incelemelerin ardından itfaiye ekiplerince araçtan çıkarılarak otopsi için Karapınar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Sürücü Murtaza Kılçık'ın Aydın İl Jandarma Komutanlığında uzman çavuş olarak görev yaptığı öğrenildi.

Kaza ve yoldaki buzlanma nedeniyle kara yolunda, tır ve kamyon gibi büyük araçların geçişine izin verilmiyor.

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Haber Tarihi: 16 Ocak 2019 Çarşamba 23:40
  1. Konya
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  3. TIR
  4. trafik kazası

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