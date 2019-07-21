GÜNCELLEME - Konya'da iki otomobil çarpıştı: 7 ölü

KONYA (AA) - Konya'da iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi öldü.

Alınan bilgiye göre, merkez Karatay ilçesi Ticaret Borsası alt geçicinde, sürücülerinin kimlikleri henüz belirlenemeyen 42 ACM 965 plakalı otomobil ile 42 GF 252 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada, araçlarda bulunan 7 kişi öldü. Kazanın ardından, olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kaza yerine gelen AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Sorgun, yetkililerden bilgi aldı.

Sorgun, gazetecilere yaptığı açıklamada, kazada 2 araçtaki 7 kişinin öldüğünü öğrendiğini söyledi.

Trafik kurallara uyulmadığında, sadece kurallara uymayan değil, suçsuz kimselerin de bu durumdan zarar görebildiğini ifade eden Sorgun, şunları kaydetti:

"Henüz kesin bir şey yok ama ilk tespitlere göre, bir taraftan gelen araç, ters yönden diğer tarafa uçmak suretiyle diğer aracın üzerine düşüyor. Cezalar, yasaklar önemli ama bilinç hepsinden daha önemli. Bu kazaları azaltacak olan trafik bilinci. Ne yazık ki bu konuda oldukça geriyiz. Bunu hiç kimse istemez. Yılda binlerce insanımız trafik kazaları yüzünden hayatını kaybediyor. Bu konuda hepimize görevler düşüyor. Hiç istenmeyen bir durum. Umarım bu son olur."