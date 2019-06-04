GÜNCELLEME - Kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı: 2 ölü Anadolu Otoyolu'nda meydana gelen kazada, İstanbul'dan Giresun'a seyir halinde olan ve kazanın ardından hız ibresi 150 kilometrede takılı kalan araçtaki çift yaşamını yitirdi- Kazadan sonra etrafa çocuk eşyası saçılırken, hayatını kaybeden çiftin 3 yaşındaki çocuklarının, İstanbul'da dedesinin yanında olduğu belirtildiCENAZELERİN KALDIRILMASI VE DETAYLAR EKLENDİ

DÜZCE (AA) - Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde meydana gelen trafik kazasında İstanbul'dan Giresun'a seyir halinde olan araçtaki çift yaşamını yitirdi. Alınan bilgiye göre, otoyolun Ankara istikametinde seyreden Öznur Emanetoğlu (26) idaresindeki 34 RD 160 plakalı otomobil, Büyük Melen Köprüsü mevkisinde kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Bariyerleri parçalayarak refüjde duran aracın motoru, çarpmanın etkisiyle yerinden çıkarak otomobilden yaklaşık 10 metre uzağa fırladı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, hurdaya dönen otomobilin sürücüsü ile eşi Murat Emanetoğlu'nun (39) hayatını kaybettiğini belirledi. Bu arada kaza mahalline saçılmış çocuk eşyalarının olduğunu fark eden ekipler, otomobilin altında çocuk olma ihtimaline karşı aracı çekiciyle kaldırmak için kent merkezinden vinç getirilmesini bekledi. Öte yandan aracın hız göstergesinin 150 kilometrede takılı kaldığı görüldü. - Polis, ölen kişinin İstanbul'daki babasıyla görüştü Kazada ölen Murat Emanetoğlu'nun İstanbul'da bulunan babasıyla telefonda görüşen polis memuru, çiftin İstanbul'dan Giresun'a gittiği ve 3 yaşındaki çocuklarının dedesinin yanında olduğu bilgisine ulaştı. Emanetoğlu'na oğlu ve gelininin sağlık durumlarının ağır olduğunu söyleyen polis memuru, babaya teskin edici konuşmalarda bulundu. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından çiftin cansız bedenleri, Düzce Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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