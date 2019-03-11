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GÜNCELLEME - Komşusunun altın ve parasını gasbettiği iddiası

Konya'da bir miktar birikimi olduğunu anlatan komşusunun, çantasında bulunan 45 bin lira değerindeki altınları, bin avro ile 2 bin 500 lirasını gasbettikleri ileri sürülen kadın ve ağabeyi ile 2 şüpheli tutuklandı- Kadın zanlının ağabeyinin, hırsızlık için girdiği evde çalacak bir şey bulamayınca komşularını para ve altınlarını bankaya yatırması konusunda ikna ettikleri ve gasp olayını bu sırada gerçekleştirdikleri öne sürüldüADLİ SÜREÇ EKLENDİ

11 Mart 2019 Pazartesi 13:53
GÜNCELLEME - Komşusunun altın ve parasını gasbettiği iddiası

KONYA (AA) - Konya'da komşularının altın ve parasını gasbettikleri iddiasıyla 4 zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, polis ekipleri, S.Ö'nün (42), içinde 45 bin lira değerinde altın, bin avro ile 2 bin 500 lira bulunan çantasının, merkez Meram ilçesi Uluırmak Mezarlığı civarında 26 Şubat'ta gasbedilmesiyle ilgili şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Olay sırasında S.Ö'nün yanında bulunan komşusu Nermin B. (29) ile bilgi sahiplerinin beyanını değerlendiren ekipler, hırsızlık ve gasp suçlarından sabıkası olan Nermin B'nin ağabeyi Yaşar B'yi (40) gözaltına aldı.

Emniyete götürülen ağabey-kız kardeş, olayla bağlantılarının olmadığını öne sürdü. Bunun üzerine çalışmalarını derinleştiren polis, mezarlıktaki güvenlik kameralarından, çantayı gasbeden şüphelinin Yasin D. olduğunu belirledi.

Hırsızlık suçundan sabıkası bulunan ve Yaşar B. ile daha önce aynı cezaevinde kaldığı tespit edilen Yasin D. (24), düzenlenen operasyonla yakalandı.

- Planı ağabey-kardeş yapmış

Yasin D'nin emniyetteki ifadesinde, Yaşar B'nin, para karşılığında S.Ö'nün çantasını gasbetmesini istediğini ve kendisinin de bu talebi kabul ettiğini söylediği öğrenildi.

Nermin B'nin ise ifadesinde, komşusu S.Ö'nün bir miktar altın ve parası olduğunu kendisine söylediğini ve bunu ağabeyine anlattığını belirterek, "Ağabeyim Yaşar B, bana, 'Sen S.Ö'yü eve çaya davet et.' dedi. Davetimi kabul eden S.Ö. bizim eve geldiğinde, ağabeyim de onun evine girdi fakat paraları bulamamış. Bir süre sonra S.Ö'ye altın ve paraları bankaya yatırma teklifinde bulundum. O da mantıklı buldu ve birlikte altın ve paraları yatırmak için bankaya gittik." dediği öğrenildi.

Yaşar B'nin de ifadesinde, "Daha önceden tanıdığım Yasin D. ile irtibata geçtim. Ona, bankaya para yatırmaya gidecek S.Ö'nün gri bir çantasının olduğunu, yanında da kardeşimin olacağını anlattım. Kardeşime zarar vermeden gri çantayı gasbetmesini istedim. Yasin D. mezarlık civarında olayı gerçekleştirdi. Yasin'in olayda kullandığı eldiven ve kar maskesini de oğlum Mehmet Ali B. temin etti." beyanında bulundu.

Şüphelilerin verdiği ifadenin ardından Yaşar B'nin oğlu Mehmet Ali B. (20) de gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Yaşar B, Nermin B, Yasin D. ve Mehmet Ali B. tutuklandı.

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Haber Tarihi: 11 Mart 2019 Pazartesi 13:53
  1. gasp iddiası
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