GÜNCELLEME - Komşular arasında bıçaklı kavga: 2 yaralı
Samsun'da, bir apartmanda komşular arasında çıkan kavgayı ayırmaya çalışan kişi ile olaya müdahale eden polis memuru bıçakla yaralandı- Gözaltına alınan şüpheli tutuklandıADLİ SÜREÇ EKLENDİ06 Aralık 2018 Perşembe 19:31
SAMSUN (AA) - Samsun'un İlkadım ilçesinde komşular arasında çıkan bıçaklı kavgada, biri polis memuru 2 kişi yaralandı.
Kılıçdede Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'ndeki bir apartmanda Renda U. (44) ile bina yöneticisi komşusu arasında asansöre zarar verme nedeniyle tartışma çıktı.
Kavgaya dönüşen olay sırasında bina sakinlerinden Ayhan K. (61), tarafları ayırmaya çalıştı. İhbar üzerine gelen polis ekibi de olaya müdahale etti.
Bu sırada Renda U'nun rastgele salladığı bıçak, Ayhan K'nin çenesinin altından, polis memuru Ercan E'nin (61) de dudağının üstünden yaralanmasına neden oldu.
Ayhan K, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine, Ercan E. ise Gazi Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Renda U. ise gözaltına alındı.
Gazi Polis Merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.
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