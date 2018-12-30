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GÜNCELLEME - Kocaeli'deki silahlı kavga: 1 yaralı

Kartepe ilçesinde bir kişinin silahla yaralanmasına ilişkin 5 kişi tutuklandıADLİ SÜREÇ EKLENDİ

30 Aralık 2018 Pazar 20:52
GÜNCELLEME - Kocaeli'deki silahlı kavga: 1 yaralı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Köseköy İstasyon Mahallesi Nizam Sokak'ta hurda alanı işletmecisi M.Ö. (38) ve kardeşi H.Ö. (30) ile ellerinde sopalarla işletmeye gelen 5 kişi arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine H.Ö'nün ruhsatsız tabancayla çevreye ateş açması sonucu, gruptaki N.M. (38) yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Olayın ardından inceleme yapan polis, hurdacı M.Ö. ve kardeşi H.Ö'yü, yaralanan N.M. ile hastaneye giden oğlu A.M. (18), B.B. (24), G.A. (25) ve K.Y'yi (26) gözaltına aldı.

İş yeri sahibi M.Ö, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı, kardeşi H.Ö. ile diğer şüpheliler ise Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesi'ne götürüldü.

Şüpnheliler, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

Yaralı N.M'nin ifadesinin ise tedavisinin ardından alınacağı öğrenildi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 30 Aralık 2018 Pazar 20:52
  1. 1 yaralı
  2. silahlı kavga

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