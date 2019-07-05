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GÜNCELLEME - Kocaeli'deki FETÖ'nün eğitim yapılanmasına operasyon

Operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheli adli kontrol şartıyla salıverildiADLİ SÜREÇ EKLENDİ

05 Temmuz 2019 Cuma 17:44
GÜNCELLEME - Kocaeli'deki FETÖ'nün eğitim yapılanmasına operasyon

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) eğitim oluşumuna yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 7 kişi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda hakkında gözaltı kararı bulunan bir şüpheli daha yakalandı. Böylece operasyonda gözaltına alınanların sayısı 7'ye yükseldi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 7 şüpheli, sağlık kontrolünün ardından Kocaeli Adliyesine sevk edildi.

Şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla salıverildi.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY'nin eğitim yapılanmasına yönelik çalışma kapsamında önceki gün kentte örgütün kapatılan dershanelerine alternatif olarak açıldığı iddia edilen adreslere operasyon düzenlenmişti.

Operasyonda 6 şüpheli gözaltına alınmış, KHK ile faaliyetlerine son verilmiş yayınevlerine ait yayınlar ele geçirilmişti.


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Haber Tarihi: 05 Temmuz 2019 Cuma 17:44
  1. FETÖ

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