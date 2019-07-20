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GÜNCELLEME - Kocaeli'deki cinayet

Adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklandıADLİ SÜREÇ EKLENDİ

20 Temmuz 2019 Cumartesi 20:24
GÜNCELLEME - Kocaeli'deki cinayet

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Derince ilçesinde bir kişinin hayatının kaybettiği silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Sırrıpaşa Mahallesi'nde iki grup arasında çıkan, Ebru Tenk'in (34) hayatını kaybettiği silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Gözaltına alınanlardan 4'ü emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, cinayet zanlısı V.K. ve ağabeyi E.K, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Kocaeli Adliyesine sevk edildi.

Savcılık sorgusunun ardından şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Olay sırasında kullandığı tabancayla yakalanan V.K'nin, emniyetteki ifadesinde, pişman olduğunu, tabancasını eşi F.K'nin etrafını saran kalabalığı dağıtmak için kullandığını söylediği öğrenildi.

- Olay

Derince ilçesi Sırrıpaşa Mahallesi'nde iki grup arasında çıkan kavgada Ebru Tenk silahla yaralanmıştı.

Çevredekiler tarafından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Tenk kurtarılamamıştı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili V.K. ve ağabeyi E.K'nin de aralarında bulunduğu 6 kişiyi gözaltına almıştı.


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Haber Tarihi: 20 Temmuz 2019 Cumartesi 20:24
  1. cinayet
  2. Derince
  3. Ebru Tenk
  4. Kocaeli
  5. tutuklama

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