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GÜNCELLEME - Kocaeli'deki cinayet

Derince ilçesinde, bir kahvehanenin önünde 2 kardeşin silahlı saldırıda öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan şüphelilerden biri tutuklandı, diğer dört şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldıADLİ SÜREÇ EKLENDİ

01 Ocak 2019 Salı 20:54
GÜNCELLEME - Kocaeli'deki cinayet

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Derince ilçesinde bir kahvehanenin önünde 2 kardeşin silahlı saldırıda öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan şüphelilerden biri tutuklandı, diğer dört şüpheli adli kontrol şartıyla salıverildi.

Alınan bilgiye göre, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, dün Deniz Mahallesi Ören Sokak'taki kahvehanenin önünde İlhami (46) ve Kıyas Ayğan (50) kardeşlerin pompalı tüfekle vurularak öldürülmesine ilişkin çalışma başlattı.

Olayda kullanılan pompalı tüfeği bölgeye yakın bir ofiste bulan ekipler, şüpheli T.A'nın (38) camı kırarak silahı içeri attığını ve yaya olarak kaçtığını belirledi.

Ekipler, soruşturmayı derinleştirerek belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Şüpheli T.A. bir apartmanın sığınağında, gizlenmesine yardım ettiği iddia edilen 4 kişi ise evlerinde gözaltına alındı.

Şüpheli T.A'nın olayın ardından arkadaşı M.D. (51) ile buluşarak S.A'nın (59) evine gittiği, M.M. (52) ve F.Y'nin (41) de bulunduğu evde arkadaşlarıyla yılbaşı dolayısıyla alkol alarak kutlama yaptığı, daha sonra arkadaşlarının yardımıyla binanın sığınağına gizlendiği tespit edildi.

Cinayet şüphelisiyle gizlenmesine yardım ettiği belirlenen 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından Kocaeli Adliyesine götürüldü.

Mahkemeye sevk edilen şüphelilerden T.A. tutuklandı, diğer şüpheliler ise adli kontrol şartı getirilerek serbest bırakıldı.


- Olay

Deniz Mahallesi Ören Sokak'taki kahvehanenin önünde dün T.A. ile İlhami ve Kıyas Ayğan kardeşler arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıkmış, tartışmanın büyümesi üzerine T.A, yanında bulunan pompalı tüfekle iki kardeşe ateş ederek olay yerinden kaçmıştı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık personeli yaptığı incelemede, iki kardeşin hayatını kaybettiğini belirlemişti.



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Haber Tarihi: 01 Ocak 2019 Salı 20:54
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