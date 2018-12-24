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GÜNCELLEME - Kocaeli'deki cinayet

Gebze ilçesinde bir kişinin öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 9 kişiden 3'ü tutuklandıADLİ SONUÇ VE DETAYLAR EKLENDİ

24 Aralık 2018 Pazartesi 23:27
GÜNCELLEME - Kocaeli'deki cinayet

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, bir kişinin pompalı tüfek ve tabancayla vurularak öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 9 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, 21 Aralık'ta Beylikbağı Mahallesi 427. Sokak'ta park halindeki 41 UD 019 plakalı minibüste Murat Barış Dikbıyık'ın (26) pompalı tüfek ve tabancayla öldürülmesiyle ilgili Gebze Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin başlattığı çalışma kapsamında gözaltına alınan 9 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler K.Ö, Z.K, H.V.Ö, M.G, A.N, K.Ö, E.P. ve T.Ö. ile olayda kullanılan pompalı tüfeği temin ettiği öne sürülen M.E, sağlık kontrolünün ardından Gebze Adliyesi'ne sevk edildi.

Savcılık sorgusu tamamlanan K.Ö, H.V.Ö ve T.Ö çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı. Diğer şüpheliler ise adli kontrol şartı ve yurt dışına çıkış yasağıyla salıverildi.

Şüphelilerden T.Ö'nün ifadesinde cinayeti işlediğini itiraf ettiği, maktul ile aralarında daha önceden husumet olduğunu söylediği öğrenildi.

- Olay

Gebze ilçesi Beylikbağı Mahallesi 427. Sokak'ta park halinde bulunan 41 UD 019 plakalı minibüste 21 Aralık'ta Murat Barış Dikbıyık (26) ile şüpheliler arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışmada Dikbıyık, pompalı tüfek ve tabancayla açılan ateş sonucu hayatını kaybetmişti.

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmada, olayda çenesinden silahla yaralanan ve tedavi için Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne giden İ.K. ile K.Ö, Z.K, H.V.Ö. ve M.G gözaltına alınmıştı.

Daha sonra 5 kişinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 10'a çıkmış, şüphelilerden yaralı İ.K. savcılık ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 24 Aralık 2018 Pazartesi 23:27
  1. cinayet
  2. Gebze
  3. tutuklama

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