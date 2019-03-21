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GÜNCELLEME - Kocaeli'de trafik kazası: 2 ölü

İzmit'te kontrolden çıkan otomobil yol kenarındaki tabelaya çarptı, kazada yola savrulan araç içerisindeki abla ve kardeşi yaşamını yitirdi- Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdıİSİMLER VE DİĞER DETAY EKLENDİ

21 Mart 2019 Perşembe 12:41
GÜNCELLEME - Kocaeli'de trafik kazası: 2 ölü

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, 2 kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, D-130 kara yolunda Yalova istikametine giden Ahmet Yiğit (27) idaresindeki 34 DF 5206 plakalı otomobil, Yuvacık sapağına 500 metre kala sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki tabelaya çarptı.

Tabelaya çarptıktan sonra yan yolda duran otomobildeki Ahmet Yiğit ve ablası Emine Yiğit (31) araçtan dışarı savruldu.

Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, abla ve kardeşinin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Yiğit kardeşlerin cenazeleri, olay yerindeki incelemenin ardından Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Öte yandan, kaza anı yol üzerindeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kayıtlarda, kontrolden çıkan otomobilin yolun kenarındaki levhalara çarptığı, daha sonra içerisindekilerin yola savrulduğu görülüyor.


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Haber Tarihi: 21 Mart 2019 Perşembe 12:41
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