GÜNCELLEME - Kocaeli'de terör örgütü operasyonu Terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 zanlı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince yakalanan 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünün ardından adliyeye getirilen şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Adresinde bulunamayan firari zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor. Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında PKK/KCK'nın eylem ve faaliyetlerinin engellenmesine yönelik Gebze, Darıca, Dilovası ve Çayırova ilçelerinde gözaltı kararı çıkartılan 5 şüphelinin yakalanması için eş zamanlı operasyon gerçekleştirilmiş, M.A, E.A, G.M. ve B.A. gözaltına alınmıştı.



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