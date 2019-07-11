GÜNCELLEME - Kocaeli'de telefonla dolandırıcılık iddiası Gözaltına alına 3 şüpheli tutuklandıADLİ SONUÇ EKLENDİ

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de, kendini polis ve savcı olarak tanıtarak vatandaşları dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, zanlılar, Derince'de bir evi arayarak telefona çıkan kız çocuğuna babasının kimlik bilgileriyle kuyumcudan hırsızlık yapıldığını, evdeki altınları söyledikleri adrese getirmesini belirtti.

Bunun üzerine çocuk evdeki bilezik, kol saati ve bilekliği verilen adrese bıraktı.

İzmit'teki başka bir evi de arayan şüpheliler, aynı yolla telefona çıkan kız çocuğundan 30 bin lira değerinde altın aldı.

Şikayet üzerine harekete geçen Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Bürosu ekipleri, İstanbul'un Tuzla ilçesinde düzenlenen operasyonda, Türkmenistan uyruklu D.K. (41), V.Y. (25) ve H.S'yi (31) yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.





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