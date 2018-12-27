0553 313 94 23

GÜNCELLEME - Kocaeli'de özel hastaneden ilaç hırsızlığı iddiası

Gözaltına alınan 2'si eczane teknikeri 3 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldıADLİ SÜREÇ EKLENDİ

27 Aralık 2018 Perşembe 19:22
GÜNCELLEME - Kocaeli'de özel hastaneden ilaç hırsızlığı iddiası

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde, onkoloji hastalarının kullandığı ilaçları özel bir hastaneden dışarı çıkararak sattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2'si eczane teknikeri olmak üzere 3 kişi adli kontrol şartıyla salıverildi.

Alınan bilgiye göre, özel hastanenin yöneticisi, onkoloji hastalarının kullanmış olduğu ilaçların hastaneden çıkarılarak satıldığını ihbar etti. Bunun üzerine Başiskele İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Bürosu ekipleri harekete geçti.

Ekiplerce sürdürülen teknik ve fiziki takibin ardından hastanede eczane teknikeri olan A.K, İ.O. ve K.T. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, Kocaeli Adliyesine sevk edildi.

Savcılık sorgulamasının ardından nöbetçi hakimliğe çıkarılan şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Hastanede eczane teknikeri olan A.K'nin onkoloji hastalarının kullandığı ilaçları, fizik tedavi hastalarının sürücülüğünü yapan İ.O'ya vererek hastaneden çıkardığı, daha sonra ilaçları yine eczane teknikerliği yapan K.T'ye vererek satışını sağladıkları belirlendi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 27 Aralık 2018 Perşembe 19:22
  1. İlaç hırsızlığı
  2. Kocaeli

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Voleybol: AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley
    1. Voleybol: AXA Sigorta Erkekler Kupa..
    2. Mehmet Akif Ersoy'un vefatının 82. yılı
    3. Putin'den Ermenistan açıklaması:..
    4. Kadınlar Basketbol Süper Ligi
    5. Türk Telekom Yönetim Kurulu'nda..
    6. ABD'den Çin'e yasak geliyor
    7. Bakan Kasapoğlu'ndan Erdoğan Dulda..
    8. Mısır'da olumsuz hava şartları..
    9. Şanlıurfa'da tenis tesisi açıldı
    10. 17 Kasım terör örgütünün tutuklu..
    11. Yazıcıoğlu ile ilgili sosyal medya..
    12. Çocuğunuz her şeyden korkuyorsa...
    13. GÜNCELLEME - Kocaeli'de 4 günde 306..
    14. GÜNCELLEME - Ordu'da çöpte erkek..
    15. GÜNCELLEME 2 - Şanlıurfa'da akaryakıt..
    16. 'Köprü cezalarına af' kanunundan şok..
    17. Arkadaş mı, dost mu?
    18. Merakla bekliyordu! Kamu konutlarının..
    19. Çöpte bulunan cesetle ilgili korkunç..
    20. AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması
    Akpınar’ı anlattı: Siz bilmezsiniz onun gerçek yüzünü!
    Akpınar’ı anlattı: Siz bilmezsiniz onun gerçek yüzünü!
    Akar'a saldıran Özel, ödeyeceği miktarı duyunca kıvırdı
    Akar'a saldıran Özel, ödeyeceği miktarı duyunca kıvırdı
    Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu'nun yeni parti kuracağı iddialarına Akşener'den yorum
    Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu'nun yeni parti kuracağı iddialarına Akşener'den yorum
    Erdoğan açıklayacak! Binlerce kamu çalışanına müjde
    Erdoğan açıklayacak! Binlerce kamu çalışanına müjde
    Suudi isimden küstah sözler! 'Bizim düşmanımız Türkiye'dir'
    Suudi isimden küstah sözler! 'Bizim düşmanımız Türkiye'dir'

    Günün Karikatürü

    27 Aralık 2018
    Karahasanoğlu: İnanıyorum ki Erdoğan o hataya düşmez
    Karahasanoğlu: İnanıyorum ki Erdoğan o hataya düşmez
    Bahçeli: Sana zaten yazık olmuş Metin Akpınar!
    Bahçeli: Sana zaten yazık olmuş Metin Akpınar!