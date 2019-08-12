GÜNCELLEME - Kocaeli'de orman yangını Yangında yaklaşık 25 hektar alan zarar gördü, 2 fabrikada da hasar oluştuSÖNDÜRÜLME BİLGİSİ EKLENDİ

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki orman yangını söndürüldü. Mollafenari Pelitli Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıkan ve nedeni henüz belirlenemeyen yangın, rüzgarın etkisiyle büyüdü. Bölgedeki bir parfüm fabrikasına sıçrayan yangına, itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra söndürme helikopterleriyle de müdahale edildi. Söndürülen yangın sonrası soğutma çalışması başlatıldı. Parfüm fabrikasının yanı sıra başka bir kimya fabrikasında da kısmen hasar oluştuğu, yaklaşık 25 hektarlık orman alanının yandığı öğrenildi.

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