GÜNCELLEME - Kocaeli'de hırsızlık iddiası

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 45 bin liralık ziynet eşyası çaldığı iddiasıyla 1 yıl sonra İstanbul'da gözaltına alınan kadın, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Alınan bilgiye göre, Kozluk Mahallesi'nde 5 Ekim 2017'de C.A'nın evinden 45 bin lira değerinde ziynet eşyası çalındı.

İhbar üzerine olay yerine gelen İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, evden parmak izi alarak, bölgede bulunan kamera kayıtlarını inceledi.

Yaklaşık 50 MOBESE ve güvenlik kamerasının kaydını inceleyen ekiplerce, olayın benzer yollarla çok sayıda hırsızlık yaptığı öne sürülen Aysel S. tarafından gerçekleştirildiği tespit edildi.

Şüpheliyi yakalamak için çalışma yapan polis ekipleri, Aysel S’nin İstanbul'un Pendik ilçesinde olduğunu belirleyince harekete geçti.

İstanbul'da düzenlenen operasyonla gözaltına alınan şüpheli, İzmit'e getirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi.

Şüpheli, savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla salıverildi.