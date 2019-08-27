GÜNCELLEME - Kocaeli'de gasp şüphelileri yakalandı Üç şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldıADLİ SÜREÇ EKLENDİ

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir kişiyi darbedip 600 lirasını gasbettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişi, adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Alınan bilgiye göre, Karabaş Mahallesi'ndeki parkta köpeğinin başka bir köpekle kavga etmesi sonucu darbedilerek 600 lirasının zorla alındığı iddiasıyla Ş.G. (44) polise başvurdu. Harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet ve Gasp Büro Amirliği ekipleri, teknik ve fiziki takip sonucu olaya karışan şüphelilerin kimliklerini belirledi. Operasyon düzenleyen ekipler, şüpheliler F.Y. (23), M.A. (31) ve S.Ö'yü (23) İzmit'teki iş yerlerinde gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılık sorgulamalarının ardından nöbetçi hakimliğe çıkarılan şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüphelilerin, alkollü olarak geldikleri parkta yanlarındaki köpeğe Ş.G'nin köpeğinin saldırdığı, S.Ö'nün de şikayetçinin köpeğini tekmelediği öğrenildi. Daha sonra çıkan kavgada, şüphelilerin Ş.G'yi darbedip 600 lirasını aldığı belirtildi.

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