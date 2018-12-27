0553 313 94 23

GÜNCELLEME - Kocaeli'de gasp iddiası

Derince ilçesinde bir kişiyi önce darbedip, ardından da 5 bin lirasını gasbettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldıADLİ SÜREÇ EKLENDİ

27 Aralık 2018 Perşembe 19:31
GÜNCELLEME - Kocaeli'de gasp iddiası

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Derince ilçesinde bir kişiyi önce darbedip, ardından da 5 bin lirasını gasbettikleri gözaltına alınan 3 şüpheli adli kontrol şartıyla salıverildi.

Alınan bilgiye göre, Yenikent Mahallesi Sırrı Paşa Mahallesi Mimar Sinan Parkı'nda M.Z, önce darbedilip ardından da 5 bin lirasının gasbedildiğini ihbar etmesi üzerine Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet ve Gasp Büro Amirliği ekipleri harekete geçti.

Bir süre sürdürülen teknik ve fiziki takibin ardından ekipler, şüphelilerin kimlik ve adreslerini belirledi.

İzmit ve Derince ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, şüpheliler E.C.K. (26), Y.S. (21) ve E.C.P'yi (20) gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, Kocaeli Adliyesine sevk edildi.

Savcılık sorgulamasının ardından nöbetçi hakimliğe çıkarılan şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 27 Aralık 2018 Perşembe 19:31
  1. gasp
  2. Kocaeli
  3. uyuşturucu

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Voleybol: AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley
    1. Voleybol: AXA Sigorta Erkekler Kupa..
    2. Mehmet Akif Ersoy'un vefatının 82. yılı
    3. Putin'den Ermenistan açıklaması:..
    4. Kadınlar Basketbol Süper Ligi
    5. Türk Telekom Yönetim Kurulu'nda..
    6. ABD'den Çin'e yasak geliyor
    7. Bakan Kasapoğlu'ndan Erdoğan Dulda..
    8. Mısır'da olumsuz hava şartları..
    9. Şanlıurfa'da tenis tesisi açıldı
    10. 17 Kasım terör örgütünün tutuklu..
    11. Yazıcıoğlu ile ilgili sosyal medya..
    12. Çocuğunuz her şeyden korkuyorsa...
    13. GÜNCELLEME - Kocaeli'de 4 günde 306..
    14. GÜNCELLEME - Ordu'da çöpte erkek..
    15. GÜNCELLEME 2 - Şanlıurfa'da akaryakıt..
    16. 'Köprü cezalarına af' kanunundan şok..
    17. Arkadaş mı, dost mu?
    18. Merakla bekliyordu! Kamu konutlarının..
    19. Çöpte bulunan cesetle ilgili korkunç..
    20. AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması
    Akpınar’ı anlattı: Siz bilmezsiniz onun gerçek yüzünü!
    Akpınar’ı anlattı: Siz bilmezsiniz onun gerçek yüzünü!
    Akar'a saldıran Özel, ödeyeceği miktarı duyunca kıvırdı
    Akar'a saldıran Özel, ödeyeceği miktarı duyunca kıvırdı
    Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu'nun yeni parti kuracağı iddialarına Akşener'den yorum
    Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu'nun yeni parti kuracağı iddialarına Akşener'den yorum
    Erdoğan açıklayacak! Binlerce kamu çalışanına müjde
    Erdoğan açıklayacak! Binlerce kamu çalışanına müjde
    Suudi isimden küstah sözler! 'Bizim düşmanımız Türkiye'dir'
    Suudi isimden küstah sözler! 'Bizim düşmanımız Türkiye'dir'

    Günün Karikatürü

    27 Aralık 2018
    Karahasanoğlu: İnanıyorum ki Erdoğan o hataya düşmez
    Karahasanoğlu: İnanıyorum ki Erdoğan o hataya düşmez
    Bahçeli: Sana zaten yazık olmuş Metin Akpınar!
    Bahçeli: Sana zaten yazık olmuş Metin Akpınar!