0553 313 94 23

GÜNCELLEME - Kocaeli'de fuhuş operasyonu

Yabancı uyruklu kadınlara tehditle fuhuş yaptırdıkları iddia edilen 9 şüpheliden 4'ü tutuklandı, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldıADLİ SONUÇ EKLENDİ

01 Mart 2019 Cuma 16:27
GÜNCELLEME - Kocaeli'de fuhuş operasyonu

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de, yabancı uyruklu kadınlara tehditle fuhuş yaptırdıkları iddia edilen 9 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliğine bağlı ekipler, iş vaadiyle yurt dışından getirilen yabancı uyruklu kadınlara tehditle fuhuş yaptırıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, yaklaşık bir aylık takip sonucu toplanan deliller doğrultusunda İzmit Orhan ve Cedit mahallelerindeki 3 adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda, suç örgütünün lideri olduğu ileri sürülen Azerbaycan uyruklu S.M. (34), çete üyesi oldukları ileri sürülen Azerbaycan uyruklu T.N (38), N.T (44), S.A (45), F.D.S (40), M.A.E (52), Y.K (48), R.E (41) ve M.G (40) gözaltına alındı.

Ayrıca Özbekistan, Azerbaycan ve Kırgızistan uyruklu 10 yabancı uyruklu kadın, ifadeleri alınarak sınır dışı edilmek üzere Kocaeli Göç İdaresine teslim edildi.

Şüphelilerin, son dönemde Asayiş Şube Müdürlüğünün yapmış olduğu operasyonlar nedeniyle bir dizi tedbir aldığı, yakalanmamak amacıyla telefonlarına şifreli sohbet programları kurdukları, birbirleriyle yaptıkları görüşmelerde isim vermeyerek "dayı, abla, bacı ve fedai" dedikleri, müşterilerle kodlu yazışmalar yaptıkları ileri sürüldü.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından "zorla fuhuş yaptırmak, fuhşa aracılık etmek, yer temininde bulunmak ve çete kurmak" suçundan Kocaeli Adliyesine sevk edildi.

Şüphelilerden S.M, N.T, T.N. ve M.G. tutuklandı, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 01 Mart 2019 Cuma 16:27
  1. Fuhuş
  2. izmit
  3. Kocaeli

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Arnavutköylü genç boksör İrlanda’da şampiyonluk peşinde
    1. Arnavutköylü genç boksör İrlanda’da..
    2. Osmanlı kenti Safranbolu’da bekçiler..
    3. "Sondajda birkaç hafta içinde hedef..
    4. "Sen Varsan Biz de Varız" yaşam evi..
    5. D-8'den emekli büyükelçi Kamel için..
    6. "Oyun büyük ama biz bu oyunu çok bozduk"
    7. Çanakkale'de 73 düzensiz göçmen..
    8. Başkentte alacak verecek tartışması: 1..
    9. İş dünyası yeni KOBİ destek paketinden..
    10. Toyota Supra yok sattı
    11. Futbol: Hazırlık maçı
    12. Kur'an kursu hocasına çarptı, "Ne olur..
    13. Yıldırım Demirören'in TFF..
    14. Türkiye Basketbol Federasyonun 60. yılı
    15. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a..
    16. İMEAK DTO, AB heyeti ile bir araya geldi
    17. "Evimize ekmek götürmek istiyoruz"
    18. Kartal’da inşaat mühendisi Abdurrahman..
    19. GÜNCELLEME - Kocaeli'de fuhuş operasyonu
    20. Yanık nasıl iyileşir?
    21. CHP’nin geçmişi ve geleceği
    22. Yeşilay Haftasında çeşitli etkinlikler..
    23. GAÜN öğrencilerinin ödüllü otomobili..
    24. Tunceli TSO’da akreditasyon eğitimi
    25. Bakan Koca, Sakarya’da böbrek nakli..
    26. Arslanköy’ün 99’uncu kurtuluş yıl..
    27. Dülgeroğlu adayları canlı yayında..
    28. Samsun'da Terör Örgütü FETÖ’nün örgüt..
    29. Başkan Erdoğan'dan Şenol Güneş'e telefon
    30. Mardin’de okulda gerçeği aratmayan..
    Saadet'in adayı 'kirli ittifakı' itiraf etti
    Saadet'in adayı 'kirli ittifakı' itiraf etti
    ‘Parti kurun’ diye gaz veren Abdüllatif Şener’den yeni iddia!
    ‘Parti kurun’ diye gaz veren Abdüllatif Şener’den yeni iddia!
    İşte 28 Şubat postmodern darbesi böyle gerçekleşti!
    İşte 28 Şubat postmodern darbesi böyle gerçekleşti!
    “İslam’dan aldığımız referansla yolumuzu belirleriz”
    “İslam’dan aldığımız referansla yolumuzu belirleriz”
    Metiner'den sert tepki! 'Ne yapacaksanız yapın ama mertçe yapın!'
    Metiner'den sert tepki! 'Ne yapacaksanız yapın ama mertçe yapın!'

    Günün Karikatürü

    1 Mart 2019
    Tacizde bulunan F-16'lar etkisiz hale getirildi
    Tacizde bulunan F-16'lar etkisiz hale getirildi
    Yapan yandı! 46 bin lira cezası var
    Yapan yandı! 46 bin lira cezası var