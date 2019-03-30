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GÜNCELLEME - Kocaeli'de fabrika yangını

Gebze ilçesinde sünger fabrikasında çıkan yangına, itfaiye ekipleri müdahale ediyor - Tedbir amaçlı trafiğe kapatılan D-100 kara yolunun İstanbul istikametinde ulaşım kontrollü olarak sağlanmaya başlandı- Vali Hüseyin Aksoy:- "Şu anda yangın devam ediyor. 16'ya yakın itfaiye aracı orada. İçeride kalan kişi olmadığı söylendi ama her ihtimale karşı ambulanslarımızı orada tutuyoruz"YOL BİLGİSİ, VALİNİN AÇIKLAMASI VE DETAYLAR EKLENDİ

30 Mart 2019 Cumartesi 20:31
GÜNCELLEME - Kocaeli'de fabrika yangını

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir sünger fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor.

Alınan bilgiye göre, Gebze Beylikbağı mevkisindeki bir sünger fabrikasında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edilirken, tedbir amaçlı trafiğe kapatılan, fabrikanın bulunduğu D-100 kara yolunun İstanbul istikametinde ulaşım kontrollü olarak sağlanmaya başlandı.

Bu arada, bölgeye İstanbul'dan ve Kocaeli'nin ilçelerinden de takviye itfaiye ekipleri gönderildi.

Yangın sırasında ellerinde yanıklar oluşan fabrika çalışanlarından Halil Ateş'e olay yerine gelen ambulansta ilk müdahale yapıldı.

Polis ekiplerinin güvenlik çemberi oluşturduğu olay yerinde itfaiye ekiplerinin alevlere müdahalesi sürüyor.

- "İçeride kalan kimse olmadığı söylendi"

Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sünger fabrikasında çıkan yangının nedeninin henüz belli olmadığını söyledi.

Müdahalenin devam ettiğini aktaran Aksoy, "Şu anda yangın devam ediyor. 16'ya yakın itfaiye aracı orada. İçeride kalan kişi olmadığı söylendi ama her ihtimale karşı ambulanslarımızı orada tutuyoruz." dedi.


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Haber Tarihi: 30 Mart 2019 Cumartesi 20:31
  1. Gebze
  2. Kocaeli
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