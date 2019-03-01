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GÜNCELLEME - Kocaeli'de dolandırıcılık iddiası

İzmit ilçesinde fuhuş amacıyla tanıştıkları kişiyi dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandıADLİ SÜREÇ EKLENDİ

01 Mart 2019 Cuma 17:01
GÜNCELLEME - Kocaeli'de dolandırıcılık iddiası

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, fuhuş amacıyla evlerine aldıkları kişiyi dolandırdıkları iddiasıyla yakalanan 5 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Cinayet Büro Amirliğine müracaat için gelen H.S (30), "hayat kadınları" tarafından dolandırıldığını belirterek, şikayette bulundu.

H.S'nin ifadesinde, şüphelilerden F.Ç'nin, kendisini Alikahya Atatürk Mahallesi'nde bir adrese çağırdığını, beraberinde aldığı içecek ve yiyecekler ile adrese gittiğinde 2 kadının evde olduğunu gördüğünü, kendileriyle oturduğu esnada, kızların ağabeyleri olduğunu iddia eden 3 kişinin eve geldiğini söylediği öğrenildi.

Şikayetçi H.S'nin, sözde ağabeylerin ellerinde bulunan silah ve bıçakla kendisini tehdit ederek, cebindeki 550 lirayla kredi kartlarını aldığını, daha sonra şifreleri de alarak hesaplarından 5 bin lira çektikten sonra polise gitmemesi konusunda tehditte bulunup kartlarını geri vererek kendisini serbest bıraktıklarını ifade etti.

Bunun üzerine çalışma başlatan ekipler, Defne S. kod adını kullanan F.Ç (24), M.Ç. (20), K.E. (22), yaşı küçük S.T isimli kız çocuğu ve N.G'yi Alikahya Atatürk Mahallesi'nde gözaltına aldı.

Gözaltına alınan şüphelilerin ifadelerinde suçlamaları kabul ettikleri, paraları olmadığı ve kalacak yerleri bulunmadığından, daha önce başka yerde duydukları bu yöntemi kullandıklarını itiraf ettiklerini öğrenildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, Kocaeli Adliyesine sevk edildi.

Savcılık sorgulamasının ardından nöbetçi hakimliğe çıkarılan şüpheliler tutuklandı.

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Haber Tarihi: 01 Mart 2019 Cuma 17:01
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