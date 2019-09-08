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GÜNCELLEME - Kocaeli'de denize giren çocuk kayboldu

Kaybolan çocuğu arama çalışmalarına ara verildiKİMLİK BİLGİSİ VE DETAY EKLENDİ

08 Eylül 2019 Pazar 20:01
GÜNCELLEME - Kocaeli'de denize giren çocuk kayboldu

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren iki çocuktan biri kurtarıldı, diğeri kayboldu.

Babalı köyünde denize giren 12 yaşındaki Mert Ekici ile 14 yaşındaki Emirhan Doğar, suda çırpınmaya başladı.

Durumu fark eden vatandaşlar çocuklardan Ekici'yi kıyıya çıkardı, Doğar ise gözden kayboldu.

Olay yerine Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı dalgıçlar, deniz polisi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Su Kazalarını Engelleme Merkezi (KOSKEM), sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sudan çıkarılan Ekici, sağlık ekiplerince Kandıra Devlet Hastanesine kaldırıldı. Çocuğun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Bu arada çalışmalar kapsamında İstanbul'dan havalanan sahil güvenlik helikopteri, kıyı şeridinde yaklaşık 1 saat arama faaliyetinde bulundu.

Doğar'ın yakınları da sahilde endişeli bekleyişlerini sürdürdü.

Havanın kararması dolayısıyla ara verilen çalışmalara yarın devam edileceği öğrenildi.

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Haber Tarihi: 08 Eylül 2019 Pazar 20:01
  1. babalı
  2. boğulma
  3. Kandıra
  4. Kocaeli

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