GÜNCELLEME - Kocaeli'de bıçaklı kavga: 1 ölü Adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı - Hayatını kaybeden 21 yaşındaki gencin cenazesi toprağa verildiADLİ SÜREÇ VE DETAYLAR EKLENDİ

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada bir kişi öldü. Alınan bilgiye göre, Değirmendere Mahallesi Yüzbaşılar Arıtma Tesisi mevkisinde iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Çağatay Atay (21) bıçakla yaralandı. Atay, 112 Acil Servis ekiplerince Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Buradan Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen Atay, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Gölcük İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçan şüpheli Müslüm A'yı gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Öte yandan yakınları tarafından hastane morgundan alınan Atay'ın cenazesi, Değirmendere Yüzbaşılar Camisi'nde kılınan namazın ardından Değirmendere Mezarlığı'na defnedildi. Törene, Atay'ın yakınları ve arkadaşlarının yanı sıra Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer de katıldı.



Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.