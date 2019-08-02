0553 313 94 23

GÜNCELLEME - Kocaeli'de bıçaklı kavga: 1 ölü

Adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı - Hayatını kaybeden 21 yaşındaki gencin cenazesi toprağa verildiADLİ SÜREÇ VE DETAYLAR EKLENDİ

02 Ağustos 2019 Cuma 20:22
GÜNCELLEME - Kocaeli'de bıçaklı kavga: 1 ölü

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada bir kişi öldü.

Alınan bilgiye göre, Değirmendere Mahallesi Yüzbaşılar Arıtma Tesisi mevkisinde iki grup arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Çağatay Atay (21) bıçakla yaralandı.

Atay, 112 Acil Servis ekiplerince Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Buradan Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen Atay, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Gölcük İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçan şüpheli Müslüm A'yı gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan yakınları tarafından hastane morgundan alınan Atay'ın cenazesi, Değirmendere Yüzbaşılar Camisi'nde kılınan namazın ardından Değirmendere Mezarlığı'na defnedildi.

Törene, Atay'ın yakınları ve arkadaşlarının yanı sıra Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer de katıldı.


Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 02 Ağustos 2019 Cuma 20:22
  1. BIÇAKLI KAVGA
  2. cinayet

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İAÜ Kadın Voleybol Takımı yarın geliyor
    1. İAÜ Kadın Voleybol Takımı yarın geliyor
    2. Meral Akşener'e çok sert sözler:..
    3. Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları
    4. GÜNCELLEME 2 - İsrail askerleri Gazze..
    5. Deniz Türüç Fenerbahçe’de
    6. "Türkiye'de Suriyelilerin sınır dışı..
    7. Trump'tan Pentagon'un 10 milyar..
    8. GÜNCELLEME - Kocaeli'de bıçaklı kavga:..
    9. Dünya Yıldızlar Güreş Şampiyonası
    10. Fenerbahçe Deniz Türüç transferini..
    11. Park etme kavgasında komşusunu..
    12. Fenerbahçe Kulübü, milli futbolcu..
    13. Trump’tan dünyayı ayağa kaldıran..
    14. Yüksek gerilime kapılan işçi ağır..
    15. Ordu'da trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı
    16. ABD'nin INF kararı sonrası tehdit gibi..
    17. Emine Erdoğan'dan "Salda Gölü" paylaşımı
    18. Dünya çekirdeği 2,5 milyar yıldır..
    19. Avrupa Üniversiteler Voleybol..
    20. Şirketler ihracat talebini karşılamak..
    21. Sivas'ta orman yangını
    22. Samsun'da iki otomobil kazası! 1 ölü,..
    23. Adıyaman'da orman yangını
    24. GÜNCELLEME - İzmir'de çocuğuna tekme..
    25. Akit sordu, vatandaş cevapladı!..
    26. Şehzadeler’e ağız ve diş sağlığı..
    27. Bayram Pazarı, Ziraat Mahallesi’nde..
    28. Otomobile çarpan tır yandı: 2 yaralı
    29. Yanan otobüs kaldırıldı
    30. Kütahya’da kaldırım yenileme..
    Jülide Sarıeroğlu'ndan AK Parti'de yenilik açıklaması
    Jülide Sarıeroğlu'ndan AK Parti'de yenilik açıklaması
    Abdullah Gül ve Ali Babacan'ın partisindeki kritik 3 isim belli oldu
    Abdullah Gül ve Ali Babacan'ın partisindeki kritik 3 isim belli oldu
    Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kurumdan skandal! Cemaat ve tarikatleri hedef aldı
    Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kurumdan skandal! Cemaat ve tarikatleri hedef aldı
    Yeni partiyle ilgili flaş gelişme! Türk Patent ve Marka Kurumu o başvuruyu reddetti
    Yeni partiyle ilgili flaş gelişme! Türk Patent ve Marka Kurumu o başvuruyu reddetti
    Davutoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na destek: En kısa zamanda çıkarılmalı
    Davutoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na destek: En kısa zamanda çıkarılmalı

    Günün Karikatürü

    02 Ağustos 2019
    Cumhurbaşkanlığından sert açıklama: Meydan okuyoruz topunuz gelin
    Cumhurbaşkanlığından sert açıklama: Meydan okuyoruz topunuz gelin
    Emniyet müdürü dolandırıcıların yeni yöntemine karşı uyardı!
    Emniyet müdürü dolandırıcıların yeni yöntemine karşı uyardı!