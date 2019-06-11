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GÜNCELLEME - Kocaeli'de arşiv deposunda yangın

Şirketlere önemli bilgi ve evrak saklanması konusunda hizmet veren firmanın Gebze'deki deposunda yangın çıktı- Gebze Kaymakam Vekili Mustafa Asım Alkan:- "Yangında ölen ya da yaralanan yok"KAYMAKAM VEKİLİ ALKAN'IN YANGINLA İLGİLİ AÇIKLAMASI EKLENDİ

11 Haziran 2019 Salı 17:01
GÜNCELLEME - Kocaeli'de arşiv deposunda yangın

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan bir arşiv firmasının deposunda yangın çıktı.

Alınan bilgiye göre, Sultan Orhan Mahallesi'nde bulunan arşivleme firmasının deposunda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Bilgi ve arşiv saklaması alanında faaliyet gösteren firmanın, dünya çapında kritik iş bilgileri ve bu bilgileri içeren evrak, güzel sanat eserlerinden değerli sanatçıların orijinal kayıtlarının korunmasına kadar pek çok alanda fiziksel ve dijital arşivleme hizmeti verdiği belirtildi.

Gebze Kaymakamlığına vekalet eden Dilovası Kaymakamı Mustafa Asım Alkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yangında ölen ya da yaralanan olmadığını belirterek, itfaiye ekiplerinin çalışmasının sürdüğünü kaydetti.


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Haber Tarihi: 11 Haziran 2019 Salı 17:01
  1. arşiv deposu
  2. Yangın

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