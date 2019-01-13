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GÜNCELLEME - Kocaeli'de anne ve kızının kaybolması

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 11 yıl önce kaybolan ve öldürüldüğü ileri sürülen Meryem ve kızı Melike Tahnal'ın bulunmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden 6'sı tutuklandıADLİ SONUÇ EKLENDİ

13 Ocak 2019 Pazar 19:48
GÜNCELLEME - Kocaeli'de anne ve kızının kaybolması

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 11 yıl önce kaybolan ve öldürüldüğü ileri sürülen Meryem ve kızı Melike Tahnal'ın bulunmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen aile üyelerinden 6 şüpheli tutuklandı, baba serbest bırakıldı.

Alınan bilgiye göre, bir televizyon kanalındaki programa katılan kayıp Meryem Tahnal'ın eniştesi Tuncer Ustael'in, kadının öldürülerek gömüldüğünü iddia ettiği yeri tarif etmesi üzerine yeniden başlatılan soruşturma kapsamında, Körfez Cumhuriyet Savcılığınca gözaltına alınan 7 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen kayıp kadının ablası Emine ve eniştesi Tuncer Ustael ile babası Harun, annesi Havva, ağabeyi İsa ve diğer kardeşleri Fatih ile Ayşe Palu, yoğun güvenlik önlemi altında Körfez Adliyesine getirildi.

Savcılık sorgunun ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden baba Harun Palu serbest bırakılırken, diğer zanlılar tutuklandı.

- Olay

Körfez ilçesinde yaşayan, aslen Ordulu olan Meryem Tahnal 2008'de, kızı Melike Tahnal da 2009'da kaybolmuş, polis ekipleri kayıp kişilerin bulunması için çalışma başlatmış, herhangi bir bulguya ulaşılamamıştı. Kayıp anne ve kızının öldürülerek gömüldüğü ihtimali üzerinde duruluyor.

Bir televizyon kanalındaki programa katılan kayıp Meryem Tahnal'ın eniştesi Tuncer Ustael'in, kadının öldürülerek gömüldüğünü iddia ettiği yeri tarif etmesi üzerine, 3 Ocak'ta, Derince ilçesinin 60 Evler Harikalar sahilinde bulunan ağaçlık ve çalılık alan, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin yapılan arama çalışmasında da yer aldığı belirtilen kadavra dedektör köpeği "Melon"un tepkisi doğrultusunda güvenlik şeridine alınmıştı.

Öte yandan, Körfez Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda 9 Ocak'ta olayla ilgili olarak kayıp kadının ablası Emine ve eniştesi Tuncer Ustael ile babası Harun, annesi Havva, ağabeyi İsa ve diğer kardeşleri Fatih ile Ayşe Palu gözaltına alınmıştı.


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Haber Tarihi: 13 Ocak 2019 Pazar 19:48
  1. palu ailesi

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