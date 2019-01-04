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GÜNCELLEME - Kocaeli ve Sakarya'da akaryakıt istasyonlarından hırsızlık iddiası

Yıkama otomatlarındaki bozuk paraları çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandıADLİ SÜREÇ EKLENDİ

04 Ocak 2019 Cuma 18:52
GÜNCELLEME - Kocaeli ve Sakarya'da akaryakıt istasyonlarından hırsızlık iddiası

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de, farklı tarihlerde 3 akaryakıt istasyonundaki yıkama otomatlarından bozuk paraları çaldıkları ileri sürülen 3 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, akaryakıt istasyonlarındaki yıkama otomatlarına zarar verilerek içlerindeki bozuk paraların çalınması üzerine çalışma başlattı.

Gebze ilçesi Pelitli Mahallesi'ndeki bir akaryakıt istasyonunun yıkama otomatından 100 lira, Körfez ilçesi Atalar Mahallesi'nde Eşref Bitlis Caddesi'ndeki istasyondan 350 lira, Sakarya'nın Pamukova ilçesindeki bir akaryakıt istasyonundan ise 850 liranın çalındığını tespit eden polis, incelemeye aldığı güvenlik kamerası görüntülerinden şüphelilerin kullandığı otomobili belirledi.

Otomobilin plakasının kayıtlı araçlarla eşleşmemesi üzerine incelemeyi genişleten polis, şüphelilerin İstanbul'dan kiraladıkları otomobilin plaka rakam gruplarını yakalanmamak için siyah bantla değiştirdiklerini tespit etti.

Polis ekipleri, şüpheliler S.S. (24), S.G. (28) ve S.Y'yi (24) Çayırova ilçesinde gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından Kocaeli Adliyesine sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Öte yandan, kiralanan otomobilin sahibine ulaşmak isteyen polis, bu kişinin İstanbul'da intihar ettiği bilgisini aldı.


Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 04 Ocak 2019 Cuma 18:52
  1. akaryakıt istasyonundan hırsızlık
  2. yıkama otomatı

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