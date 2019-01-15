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GÜNCELLEME - Kocaeli merkezli FETÖ/PDY soruşturması

Kocaeli merkezli 13 ilde, FETÖ/PDY'nin TSK yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 19 şüpheli yakalandı - Firari 3 zanlıyı yakalama çalışmaları sürüyorGÖZALTI SAYISI EKLENDİ

15 Ocak 2019 Salı 13:18
GÜNCELLEME - Kocaeli merkezli FETÖ/PDY soruşturması

KOCAELİ (AA) - Kocaeli merkezli 13 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 19 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma çerçevesinde, 17'si muvazzaf 22 askeri personel hakkında gözaltı kararı verildi.

Soruşturma kapsamında, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından şüphelilerin yakalanmasına yönelik, Kocaeli, İstanbul, Ankara, Trabzon, Yalova, Muğla, Konya, Düzce, Bursa, Antalya, Balıkesir, Hakkari ve Van'da eş zamanlı operasyon yapıldı.

Operasyonda 3 muvazzaf üsteğmen, 10'u muvazzaf 14 astsubay ve 2 muvazzaf uzman çavuş olmak üzere 19 şüpheli gözaltına alındı.

Firari 3 zanlıyı yakalama çalışmaları devam ediyor.


Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 15 Ocak 2019 Salı 13:18
  1. FETÖ/PDY soruşturması
  2. Kocaeli

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