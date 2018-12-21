Yeniakit // THY / S&M Milleriniz %33 Daha Değerli Kampanyası
0553 313 94 23

GÜNCELLEME - Kocaeli merkezli FETÖ/PDY soruşturması

Kocaeli merkezli 14 ilde düzenlenen operasyonda, 1'i muvazzaf olmak üzere 2 astsubay tutuklandıADLİ SÜREÇ EKLENDİ

21 Aralık 2018 Cuma 16:41
GÜNCELLEME - Kocaeli merkezli FETÖ/PDY soruşturması

KOCAELİ (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) yapılanmasına yönelik Kocaeli merkezli 14 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 2 askeri personel tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından şüphelilerin yakalanmasına yönelik, Kocaeli, İstanbul, İzmir, Ankara, Muğla, Çanakkale, Sakarya, Şırnak, Kayseri, Balıkesir, Bursa, Manisa, Ağrı ve Kahramanmaraş'ta düzenlenen operasyonda gözaltına alınan, aralarında muvazzafların da olduğu 18 askeri personelin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler aralıklarla sağlık kontrolünden geçirilip Kocaeli Adliyesine götürüldü.

Savcılık sorgulamalarının ardından nöbetçi hakimliğe çıkarılan 1'i muvazzaf olmak üzere 2 astsubay tutuklandı, diğer 16 şüpheli ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

Firari 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde, 11'i muvazzaf 20 askeri personel hakkında gözaltı kararı çıkarılmıştı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından şüphelilerin yakalanmasına yönelik, Kocaeli, İstanbul, İzmir, Ankara, Muğla, Çanakkale, Sakarya, Şırnak, Kayseri, Balıkesir, Bursa, Manisa, Ağrı ve Kahramanmaraş'ta yapılan operasyonda aralarında muvazzafların da bulunduğu 18 askeri personel gözaltına alınmıştı.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 21 Aralık 2018 Cuma 16:41
  1. FETÖ
  2. FETÖ/PDY soruşturması
  3. Kocaeli

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Yeni Malatyaspor maçını kazansaydık, ikinci olacaktık"
    1. "Yeni Malatyaspor maçını kazansaydık,..
    2. Teröristler köşeye sıkıştı! TSK..
    3. "Devre arasına 18 puanla girmek bizi..
    4. Türk Kızılayı'ndan Telaferli iç..
    5. Türkiye'nin 500 Büyük Hizmet..
    6. Türkiye'nin 500 Büyük Hizmet..
    7. Hrant Dink davasında flaş gelişme!
    8. "O sözlere dayanamadı! Mattis'in..
    9. 2019 Kurbam Bayrami tarihi ne zaman
    10. Türkiye Büyükler Judo Şampiyonası
    11. 3 yaşındaki çocuk yanan evde can verdi
    12. İzmir'de zabıtaya rüşvet operasyonu
    13. Büyükelçi Akgün, AA'nın "Yılın..
    14. Kadın mühendisin şiddete uğradığı..
    15. Hrant Dink cinayeti davasında ara karar
    16. Türkiye'nin 500 Büyük Hizmet..
    17. Serebral Paralizi (Beyin Felci) (SP)
    18. Beşiktaş eski yıldızlara döndü! 3'ü..
    19. Yasa dışı bahis suçundan bin 151 kişi..
    20. Abdüllatif Şener 'Ziya'yı aratmadı
    Emeklilikte yaş şartı değişiyor! İşte yeni emeklilik şartları...
    Emeklilikte yaş şartı değişiyor! İşte yeni emeklilik şartları...
    Erbakan'ın gizli Bayraktar ziyareti ortaya çıktı! Bu fotoğraflar ilk kez paylaşıldı
    Erbakan'ın gizli Bayraktar ziyareti ortaya çıktı! Bu fotoğraflar ilk kez paylaşıldı
    Asgari ücrette TÜİK'in sunduğu rakam belli oldu
    Asgari ücrette TÜİK'in sunduğu rakam belli oldu
    Mete Yarar'dan çarpıcı 'ABD' açıklaması: Türkiye 24 saat içinde vuracak
    Mete Yarar'dan çarpıcı 'ABD' açıklaması: Türkiye 24 saat içinde vuracak
    Selçuk Bayraktar'dan Yunanistan'ın canını sıkacak mesaj
    Selçuk Bayraktar'dan Yunanistan'ın canını sıkacak mesaj

    Günün Karikatürü

    21 Aralık 2019
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan 'kadın vaiz' tepkisi: İmam da ederlerse şaşmayın!
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan 'kadın vaiz' tepkisi: İmam da ederlerse şaşmayın!
    "Türkiye ve Rusya birlikte yenilmez"
    "Türkiye ve Rusya birlikte yenilmez"