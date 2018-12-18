GÜNCELLEME - Kocaeli merkezli FETÖ/PDY soruşturması
Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY'nin TSK yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, aralarında muvazzafların da bulunduğu 16 askeri personel gözaltına alındı - Firari 4 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyorGÖZALTI SAYISI EKLENDİ18 Aralık 2018 Salı 12:56
KOCAELİ (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) yapılanmasına yönelik Kocaeli merkezli 14 ilde düzenlenen operasyonda, aralarında muvazzafların da bulunduğu 16 askeri personel gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma çerçevesinde, 11'i muvazzaf 20 askeri personel hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
Soruşturma kapsamında, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından şüphelilerin yakalanmasına yönelik, Kocaeli, İstanbul, İzmir, Ankara, Muğla, Çanakkale, Sakarya, Şırnak, Kayseri, Balıkesir, Bursa, Manisa, Ağrı ve Kahramanmaraş'ta eş zamanlı operasyon başlatıldı.
Operasyonda aralarında muvazzafların da bulunduğu 16 askeri personel gözaltına alındı.
Firari 4 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.
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