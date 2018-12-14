THY- Euroleague
0553 313 94 23

GÜNCELLEME - Kocaeli merkezli FETÖ/PDY soruşturması

Kocaeli merkezli 9 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan aralarında muvazzafların da olduğu 19 askeri personelden biri tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

14 Aralık 2018 Cuma 17:19
GÜNCELLEME - Kocaeli merkezli FETÖ/PDY soruşturması

KOCAELİ (AA) - Kocaeli merkezli 9 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan aralarında muvazzafların da olduğu 19 şüpheliden biri tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekiplerince Kocaeli, İstanbul, İzmir, Ankara, Muğla, Mersin, Manisa, Yalova ve Samsun'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan aralarında muvazzafların da olduğu 19 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından Kocaeli Adliyesi'ne götürüldü.

Görevden geçici uzaklaştırılmış olan 1 astsubay tutuklandı, 2 muvazzaf üsteğmen, 1 muvazzaf teğmen, 9'u muvazzaf 15 astsubay adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Firari bir şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, 14'ü muvazzaf, 20 askeri personel hakkında gözaltı kararı çıkarılmıştı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Kocaeli, İstanbul, İzmir, Ankara, Muğla, Mersin, Manisa, Yalova ve Samsun'da eş zamanlı operasyonda, 13'ü muvazzaf 19 asker gözaltına alınmıştı.


Haber Tarihi: 14 Aralık 2018 Cuma 17:19
  1. FETÖ/PDY soruşturması
  2. Kocaeli

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Nijerya'da Boko Haram saldırısında ölen 23 asker için cenaze töreni
    1. Nijerya'da Boko Haram saldırısında..
    2. Tren kazasının görüntüleri ortaya çıktı
    3. New York borsası düşüşle açıldı
    4. ABD'de sanayi üretimi beklentiyi aştı
    5. Son bir haftada 21 terörist etkisiz..
    6. İsrail güçlerinden Batı Şeria'daki..
    7. Gül, Babacan ve Davutoğlu bir arada
    8. Parlamenterlerarası Kudüs Platformu..
    9. Altın fiyatları
    10. Altın tahvili ihracı için işlemler..
    11. Şifo Mehmet'ten Ersun Yanal Yorumu
    12. Hazine piyasa yapıcı bankaları belirledi
    13. Niğde'de uyuşturucu sanığına 20 yıl..
    14. Sanat ve görüntü yönetmenlerine..
    15. Londra'da Türk Filmleri Haftası
    16. Muğla'da hırsızlık operasyonu
    17. KEİ 39. Dışişleri Bakanları Konseyi..
    18. ABD'de perakende satışlar beklentinin..
    19. Almanya’da kiliselerin vergi geliri..
    20. GÜNCELLEME - Kocaeli merkezli FETÖ/PDY..
    Gündemi sarsacak şok iddia! 'Abdullah Gül, Erdoğan'ın zayıflamasını istiyor'
    Gündemi sarsacak şok iddia! 'Abdullah Gül, Erdoğan'ın zayıflamasını istiyor'
    'Sarı Yelekliler'den bomba iddia: Saldırının arkasında....
    'Sarı Yelekliler'den bomba iddia: Saldırının arkasında....
    Türkiye resmen açıkladı, ABD hemen oraya koştu
    Türkiye resmen açıkladı, ABD hemen oraya koştu
    Hakkari'den kötü haber! Çok sayıda asker yaralı
    Hakkari'den kötü haber! Çok sayıda asker yaralı
    'Operasyon yapılmazsa Türkiye'yi bölecekler'
    'Operasyon yapılmazsa Türkiye'yi bölecekler'

    Günün Karikatürü

    14 Aralık 2018
    Sokağa çıkma yasağı ilan edildi
    Sokağa çıkma yasağı ilan edildi
    Yeni internet fiyatları enflasyonu zıplatacak
    Yeni internet fiyatları enflasyonu zıplatacak