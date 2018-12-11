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GÜNCELLEME - Kocaeli merkezli FETÖ/PDY soruşturması

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'nin TSK yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 13'ü muvazzaf 19 asker gözaltına alındıGÖZALTI SAYISI EKLENDİ

11 Aralık 2018 Salı 13:48
GÜNCELLEME - Kocaeli merkezli FETÖ/PDY soruşturması

KOCAELİ (AA) - Kocaeli merkezli 9 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, 13'ü muvazzaf 19 asker gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, 14'ü muvazzaf, 20 askeri personel hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Soruşturma kapsamında, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından şüphelilerin yakalanmasına yönelik Kocaeli, İstanbul, İzmir, Ankara, Muğla, Mersin, Manisa, Yalova ve Samsun'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 2 muvazzaf üsteğmen, 1 muvazzaf teğmen, 10'u muvazzaf 16 astsubay toplam 19 askeri personel gözaltına alındı.

Firari 1 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Haber Tarihi: 11 Aralık 2018 Salı 13:48
  1. FETÖ

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