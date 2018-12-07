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GÜNCELLEME - Kocaeli merkezli FETÖ/PDY soruşturması

Kocaeli merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 12 şüpheliden 2'si tutuklandıGÖZALTI SAYISI GÜNCELLENDİ, ADLİ SONUÇ EKLENDİ

07 Aralık 2018 Cuma 17:36
GÜNCELLEME - Kocaeli merkezli FETÖ/PDY soruşturması

KOCAELİ (AA) - Kocaeli merkezli 7 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 12 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince Kocaeli merkezli, İstanbul, İzmir, Ankara Muğla, Bursa ve Iğdır'da eş zamanlı düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8 askeri personelin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından Kocaeli Adliyesine götürüldü.

Bu arada çalışmalar kapsamında 4 firari daha yakalandı. Bunlardan 1 emekli astsubay, savcılık talimatıyla doğrudan serbest bırakıldı diğer 3 şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgularının ardından nöbetçi hakimliğe çıkarılan, açığa alınan 2 astsubay tutuklandı, 9 kişi adli kontrol şartıyla salıverildi.

Firari 1 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, 6'sı muvazzaf 13 askeri personel hakkında gözaltı kararı çıkarılmıştı.

İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince Kocaeli merkezli, İstanbul, İzmir, Ankara Muğla, Bursa, Iğdır'da eş zamanlı düzenlenen operasyonda, aralarında muvazzafların da olduğu 8 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Haber Tarihi: 07 Aralık 2018 Cuma 17:36
  1. FETÖ/PDY soruşturması
  2. Kocaeli

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