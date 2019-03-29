GÜNCELLEME - Kocaeli merkezli FETÖ/PDY operasyonu Kocaeli merkezli 8 ilde, örgütün TSK yapılanmasına yönelik operasyon kapsamında adliyeye sevk edilen 17 şüpheliden 7'si tutuklandıADLİ SONUÇ EKLENDİ

KOCAELİ (AA) - Kocaeli merkezli 8 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 17 kişiden 7'si tutuklandı. Alınan bilgiye göre, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY'nin "Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanması"na yönelik soruşturması kapsamında Kocaeli, İstanbul, İzmir, Muğla, Ankara, Amasya, Sakarya ve Yalova'da gözaltına alınan 17 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Aralarında muvazzafların ve askeri personelden sorumlu "mahrem abi"nin de bulunduğu şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden askeri personelden sorumlu "mahrem abi", emekli albay ve meslekten ihraç edilen üsteğmen ile 2'si muvazzaf 4 astsubay, çıkartıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla salıverildi. Firari 3 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma sürüyor. Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığının, FETÖ/PDY'nin TSK yapılanmasına yönelik soruşturması kapsamında 10'u muvazzaf 20 askeri personel hakkında gözaltı kararı verilmiş, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Kocaeli, İstanbul, İzmir, Muğla, Ankara, Amasya, Sakarya ve Yalova'da eş zamanlı düzenlenen operasyonda aralarında muvazzafların da bulunduğu 17 şüpheli yakalanmıştı.

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