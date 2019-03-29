0553 313 94 23

GÜNCELLEME - Kocaeli merkezli FETÖ/PDY operasyonu

Kocaeli merkezli 8 ilde, örgütün TSK yapılanmasına yönelik operasyon kapsamında adliyeye sevk edilen 17 şüpheliden 7'si tutuklandıADLİ SONUÇ EKLENDİ

29 Mart 2019 Cuma 20:51
GÜNCELLEME - Kocaeli merkezli FETÖ/PDY operasyonu

KOCAELİ (AA) - Kocaeli merkezli 8 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 17 kişiden 7'si tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY'nin "Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanması"na yönelik soruşturması kapsamında Kocaeli, İstanbul, İzmir, Muğla, Ankara, Amasya, Sakarya ve Yalova'da gözaltına alınan 17 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Aralarında muvazzafların ve askeri personelden sorumlu "mahrem abi"nin de bulunduğu şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden askeri personelden sorumlu "mahrem abi", emekli albay ve meslekten ihraç edilen üsteğmen ile 2'si muvazzaf 4 astsubay, çıkartıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla salıverildi.

Firari 3 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma sürüyor.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığının, FETÖ/PDY'nin TSK yapılanmasına yönelik soruşturması kapsamında 10'u muvazzaf 20 askeri personel hakkında gözaltı kararı verilmiş, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Kocaeli, İstanbul, İzmir, Muğla, Ankara, Amasya, Sakarya ve Yalova'da eş zamanlı düzenlenen operasyonda aralarında muvazzafların da bulunduğu 17 şüpheli yakalanmıştı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 29 Mart 2019 Cuma 20:51
  1. FETÖ

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Avrupa borsaları yükselişle kapandı
    1. Avrupa borsaları yükselişle kapandı
    2. CHP'li meclis üyesinden 'rüşvet'..
    3. Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Sizi..
    4. Mine Koraş Cumhurbaşkanı’na hakaretten..
    5. "Vesayetin ortadan kalkmasından..
    6. Hakkari’de muhtarlar toplantısı yapıldı
    7. İsrail askeri Gazze sınırındaki 10..
    8. İçişleri Bakanı Soylu, Temelli’de..
    9. Hatay'da askeri araç devrildi! Yaralı..
    10. Lübnan'da İsrail hapishanelerindeki..
    11. "Özür diliyoruz açıklamasının şehit..
    12. İtalya'da Türk şirkete sabotaj!
    13. Bakan Pakdemirli "baba dostlarıyla"..
    14. Futbol: Hazırlık maçı
    15. Vali Çağatay’dan Mutki ilçesine ziyaret
    16. Hatay'da askeri araç devrildi: 5..
    17. Vali Çağatay’dan polis adaylarına..
    18. Pakistanlı nörolog Sıddıki'nin..
    19. Türkiye Basketbol Ligi: Semt77 Yalova..
    20. Erdoğan: "31 Mart akşamında ya..
    21. Erdoğan: "Türkiye'nin güçlenmesini..
    22. Bakanlar Varank ve Kasapoğlu iş..
    23. Erdoğan: "Kur oyunları ve terör..
    24. Mustafa Savaş: “Milli iradeyi tehdit..
    25. Hatay’da askeri araç devrildi: 5 asker..
    26. Gaz kaçağını çakmakla kontrol edince..
    27. "Büyük Spor Buluşması Spor Ödülleri"..
    28. Aileler terörist yakınlarını gizlemek..
    29. Dışişleri Sözcüsü Aksoy: “ABD’nin..
    30. Tarım Bakan Pakdemirli: “Bunların..
    Trump'tan darbe iması
    Trump'tan darbe iması
    Yunanistan'da Ayasofya paniği
    Yunanistan'da Ayasofya paniği
    Erdoğan’ın Ayasofya kararı Batı’yı kudurttu! Harekete geçtiler
    Erdoğan’ın Ayasofya kararı Batı’yı kudurttu! Harekete geçtiler
    Almanya Alevi silahını çıkarttı!
    Almanya Alevi silahını çıkarttı!
    Erdoğan'dan yerli otomobil açıklaması!
    Erdoğan'dan yerli otomobil açıklaması!

    Günün Karikatürü

    30 Mart 2018
    TSK'dan sınıra askeri sevkiyat
    TSK'dan sınıra askeri sevkiyat
    Marketlerde tanzim satışlar resmen başladı!
    Marketlerde tanzim satışlar resmen başladı!