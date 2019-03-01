0553 313 94 23

GÜNCELLEME - Kocaeli merkezli FETÖ/PDY operasyonu

Örgütün "TSK yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 11 şüpheliden 3'ü tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldıADLİ SONUÇ EKLENDİ

01 Mart 2019 Cuma 16:18
GÜNCELLEME - Kocaeli merkezli FETÖ/PDY operasyonu

KOCAELİ (AA) - Kocaeli merkezli 6 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında gözaltına alınan 11 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) yapılanmasına yönelik soruşturması doğrultusunda gözaltına alınan 5'i muvazzaf 10 askeri personel ile 1 "mahrem abi"nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden görevden uzaklaştırılan 1 binbaşı, istifa eden 1 üsteğmen ile görevden uzaklaştırılan 1 astsubay tutuklandı, 1 muvazzaf teğmen, 3'ü muvazzaf 6 astsubay ile etkin pişmanlıktan faydalanan 1 "mahrem abi", adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Firari 4 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

FETÖ/PDY'nin TSK'daki yapılanmasına yönelik soruşturma doğrultusunda, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından Kocaeli, İstanbul, İzmir, Balıkesir, Aydın ve Sivas'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonda görevden uzaklaştırılan 1 binbaşı, istifa eden 1 üsteğmen, 1 muvazzaf teğmen ile 4'ü muvazzaf, 1'i ihraç, 2'si görevden uzaklaştırılan 7 astsubay olmak üzere toplam 10 askeri personel gözaltına alınmıştı.

Soruşturma kapsamında, gözaltına alınan askerlerden sorumlu olduğu değerlendirilen 5 "mahrem abi"nin yakalanmasına yönelik çalışmada ise 1 şüpheli yakalanmıştı.


Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 01 Mart 2019 Cuma 16:18
  1. Adliye Sevk
  2. FETÖ
  3. operasyon
  4. TSK

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay’a mehterli karşılama
    1. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay’a..
    2. İMEAK DTO, AB heyeti ile bir araya geldi
    3. "Evimize ekmek götürmek istiyoruz"
    4. Kartal’da inşaat mühendisi Abdurrahman..
    5. GÜNCELLEME - Kocaeli'de fuhuş operasyonu
    6. Yanık nasıl iyileşir?
    7. CHP’nin geçmişi ve geleceği
    8. Yeşilay Haftasında çeşitli etkinlikler..
    9. GAÜN öğrencilerinin ödüllü otomobili..
    10. Tunceli TSO’da akreditasyon eğitimi
    11. Bakan Koca, Sakarya’da böbrek nakli..
    12. Arslanköy’ün 99’uncu kurtuluş yıl..
    13. Dülgeroğlu adayları canlı yayında..
    14. Samsun'da Terör Örgütü FETÖ’nün örgüt..
    15. Başkan Erdoğan'dan Şenol Güneş'e telefon
    16. Mardin’de okulda gerçeği aratmayan..
    17. İmamoğlu, Eyüpsultan’ı karış karış..
    18. FETÖ'cü hainin fuhuş pazarlığı ortaya..
    19. Oltayla kurtardı! "Baktım geliyor..
    20. CHP’li Altay’dan bildbordları kapatan..
    21. Esenyurt’ta kot yıkama atölyesinde..
    22. İman kardeşliği
    23. Leylek "Yaren" bu yıl beklenenden..
    24. Osmangazi’de çıkmaz sokaklar son..
    25. Kızılaydan giysi mağazası
    26. Voleybolda Türk takımların rakipleri..
    27. AK Parti'de devir teslim
    28. AK Parti'nin Ardahan mitingi
    29. GÜNCELLEME - Kocaeli merkezli FETÖ/PDY..
    30. Batman’da 15 projeye 10 milyon 421 bin..
    Saadet'in adayı 'kirli ittifakı' itiraf etti
    Saadet'in adayı 'kirli ittifakı' itiraf etti
    ‘Parti kurun’ diye gaz veren Abdüllatif Şener’den yeni iddia!
    ‘Parti kurun’ diye gaz veren Abdüllatif Şener’den yeni iddia!
    İşte 28 Şubat postmodern darbesi böyle gerçekleşti!
    İşte 28 Şubat postmodern darbesi böyle gerçekleşti!
    “İslam’dan aldığımız referansla yolumuzu belirleriz”
    “İslam’dan aldığımız referansla yolumuzu belirleriz”
    Metiner'den sert tepki! 'Ne yapacaksanız yapın ama mertçe yapın!'
    Metiner'den sert tepki! 'Ne yapacaksanız yapın ama mertçe yapın!'

    Günün Karikatürü

    1 Mart 2019
    Tacizde bulunan F-16'lar etkisiz hale getirildi
    Tacizde bulunan F-16'lar etkisiz hale getirildi
    Yapan yandı! 46 bin lira cezası var
    Yapan yandı! 46 bin lira cezası var